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Eroğlu: "UBP’nin Cumhurbaşkanı adayına destek vereceğiz"

UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, "UBP’nin Cumhurbaşkanı adayına destek vereceklerini" vurguladı.

25 Ağustos 2020 Salı 07:47
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Eroğlu: "UBP’nin Cumhurbaşkanı adayına destek vereceğiz"

3’ncü Cumhurbaşkanı UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, "kendisi ve ailesinin UBP ile özdeşleştiğini, doğal olarak da 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde Parti Meclsi’nin kararı doğrultusunda UBP’nin Cumhurbaşkanı  adayına destek vereceklerini" vurguladı.

Eroğlu şunları kaydetti:

"Her seçim öncesinde olduğu gibi bu seçim öncesinde de kimileri Eroğlu ve ailesi ile ilgili yalana başvuruyorlar. Çok uzatmaya veya önemsemeye gerek yoktur.

Eroğlu ve ailesi UBP kurulduğundan beri UBP içerisindedir ve UBP ile özdeşleşmiştir.

Bense UBP’nin Onursal Başkanıyım.

Doğal olarak, ailece, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP Parti Meclisi’nin kararı doğrultusunda UBP’nin Cumhurbaşkanı adayına destek vereceğiz.Bunun dışındaki tüm iddialar maksatlıdır ve geçersizdir."

Son Güncelleme: 25.08.2020 08:35
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