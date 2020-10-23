Eroğlu ve Talat devir teslim töreninde

KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Meclis’te yemin ederek resmen göreve başladı.
Eski Cumhurbaşkanlarından Derviş Eroğlu ve Mehmet Ali Talat da Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim ve Tebrik Kabul Töreni'ne katıldı...
KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Meclis’te yemin ederek resmen göreve başladı.
KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Meclis’te yemin ederek resmen göreve başladı.
Eski Cumhurbaşkanlarından Derviş Eroğlu ve Mehmet Ali Talat da Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim ve Tebrik Kabul Töreni'ne katıldı...