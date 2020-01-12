Eroğlu: Vefatının 8'inci yılında Rauf Denktaş'ı anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu vefatının 8'inci yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anlattı.

Kıbrıslı eski lider Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden Denktaş ile siyaset alanında yaşadıklarını ve anılarını AA muhabirine anlattı.

Rauf Denktaş'ı lise çağlarındayken tanıdığını söyleyen Eroğlu, kendisinin o zaman da Kıbrıs Türkü'nün lideri pozisyonunda olduğunu hatırlattı.

Eroğlu, 1976'da Denktaş'ın kurduğu Ulusal Birlik Partisinden (UBP) siyasete katıldığını, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine geldikten sonra Denktaş'ı çok daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek "Kendisi (Denktaş) inandığı davaya ve Türkiye'ye ölümüne bağlıydı." dedi.

Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının kararlılığının bir devletle taçlandırılması gerektiğini peşinen tanıyan bir lider olduğunu vurgulayan Eroğlu, onun bu hedefinden hiç şaşmadığının altını çizdi.

Eroğlu, "Denktaş Bey, birçok kez müzakere masasından 'uzlaşmaz' şeklinde anılsa da orada zaman zaman uzlaşmasını da bilmiş ve Rumların uzlaşmazlığını dünyaya anlatmaya çalışmıştır. Rumların bir anlaşma istemediğine masaya oturduğu günden beri inanmış birisiydi." diye konuştu.

"DENKTAŞ, HAYATTAYKEN MÜCADELESİNİN SONUCUNU GÖRMÜŞ LİDERLERDENDİR"

Kendisinin de 5 sene müzakere masasında oturduğunu anımsatan Eroğlu, Rumların Kıbrıslı Türklerle anlaşmak istemediğini gördüğünü ifade etti.

Eroğlu, "Denktaş'ın inandığı davada sonuna kadar ısrar eden, bu davanın bugünlere gelmesi için mücadele eden ve bu uğurda evlatlarını kaybettiğini de göze alırsak, ailesinden üstün tuttuğu mücadelesini sonuna kadar sürdürmüştür. Denktaş, ölmeden önce KKTC'yi kurmuş ve bu devletin cumhurbaşkanlığını yapmıştır. Dolayısıyla hayattayken mücadelesinin sonucunu görmüş liderlerdendir." dedi.

Merhum lider Denktaş'ın çok kararlı ve mücadeleci olduğuna dikkati çeken Eroğlu, Denktaş'ın iyi bir lider olduğunu ve liderliğini de herkese kabul ettirdiğini söyledi.

Eroğlu, zaman zaman Denktaş ile iç politikada görüş ayrılıkları yaşadıklarını ancak ulusal davada hiçbir zaman ters düşmediklerini söyledi.

"PROTOKOLÜN DIŞINDA OLMAYI SEVERDİ"

Denktaş'ın her zaman halkın içinde olduğunu belirten Eroğlu, "Denktaş, protokolün dışında olmayı severdi. Kendi arabasıyla köyleri gezip, fotoğraflar çeken, normal bir vatandaş gibi kahvede oturup, köylüyle sohbet eden birisiydi." ifadelerini kullandı

Eroğlu, Denktaş'ın yolda durarak ansızın fotoğraf çektiğini ve fotoğraf çektirdiği kişilere en fazla 10 gün içinde fotoğrafları yolladığını söyledi. Eroğlu, "Denktaş tamamen halkın içerisinde olmuştur. Ulusal davada ölünceye kadar beraberdik." dedi.

Denktaş'ın vefatından önce hastaneye kaldırıldığını duyduğunda şoke olduğunu belirten Eroğlu, son nefesini verirken Denktaş'ın yanında olduğunu ve bunu hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

Eroğlu, "Denktaş yurt dışına BM Genel Sekreteri ile görüşmeye giderken biz gençlerle gidişinde onu uğurlar, gelişinde de karşılardık. Halkı karşısında gördüğünde bir mutluluğu vardı, o mutluluğunu hiç unutmuyorum." diye konuştu.