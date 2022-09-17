Eroin ve yüklü miktarda para ile yakalandı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde.

16.09.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin birlikte düzenlendiği operasyon (Sokak Operasyonu) kapsamında, M.N.Ç.(E-46)’nin kullanımıdaki araçta yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 70 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 35.950 TL 60 Sterlin ve 300 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.