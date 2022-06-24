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Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!

Narkotik, yabancı uyruklu 8 kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirecekken yakalanan ve van aracında eroin bulunan zanlı N.Ö uyuşturucu verdiği bir zanlıyla birlikte mahkemeye çıkardı.

24 Haziran 2022 Cuma 12:14
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Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
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(Kamalı Haber)

Narkotik, yabancı uyruklu 8 kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirecekken yakalanan ve van aracında eroin bulunan zanlı N.Ö uyuşturucu verdiği bir zanlıyla birlikte mahkemeye çıkardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, 20.06.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı giriş kısmında bulunan çember üzerinde yapılan operasyonda, 8 zanlıyla birlikte Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak suçundan tutuklanan Güzelyurt'ta sakin zanlı zanlının

(E-39) van aracının direksiyonunda 18 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirtti.

Polis, 23.06.2022 tarihinde saat 19:00 raddelerinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Taşkınköy-Lefkoşa'da bulunan Şht. Murat Şen Sokak üzerinde şüpheli görülen Zanlı T.A'nın (E-28) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; sağ omuzunda tutmakta olduğu mavi renk sırt çantasında, üzerinde gözlük kutusunda, bir adet beyaz renk kareli kağıt parçasına sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet üzerinde Eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk üzerinde Nova Bank yazılı kağıt parçası, bir adet üzerinde Eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kaşık ve sekiz adet içerisinde Eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan enjektör bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, aynı gün 21.05-21.20 saatleri arasında zanlının ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu maddeleri 19.06.2022 tarihinde zanlı N.Ö'den iki paket halinde 600 TL para karşılığında aldığı ve olay gününe kadar bir kısmını sol koluna damardan enjekte etmek surettiyle kullanıp tükettiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde, Mayıs 2022-19.06.2022 tarihlerinde Zanlı N.Ö ile Whatsapp isimli internet adresi üzerinden yazışıp anlaştıktan sonra ikametgahı civarında birçok kez paketi 300 TL karşılığında Eroin türü uyuşturucu madde alıp aynı şekilde kullandığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlı T.A'nın suçlarını itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirip, iki zanlının da 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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