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Erol 2 yıl hapse mahkum edildi

16 Nisan 2019 Salı 18:47
Erol 2 yıl hapse mahkum edildi
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Kamalı Haber

Girne- Karaoğlanoğlu bölgesinde bir üniversitenin park yerinde uyuşturucu alış verişi esnasında yakalanan Barış Erol 2 yıl hapse mahkûm edildi. Başkan Nuvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’ndan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır açıkladı.

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Kır, ihbar alan polis ekiplerinin14 Temmuz 2017 tarihinde bir üniversitenin park yerinde sanığı 7 ayrı paketlenmiş kokain türü uyuşturucu ile yakaladıklarını söyledi. Kır, tutuklanan sanığın maddi sıkıntı çektiği için uyuşturucuyu satmak için temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Kır, sanığın 1 gram hinkeneviri ve 14 gram kokain tasarrufu suçundan yargılandığı ifade ederek, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Kır, sanığın üniversite öğrencisi olduğunu, çok başarılı bir okul hayatı olduğunu belirtti ve bunların sanık lehine değerlendirildiğini söyledi. Kır, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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