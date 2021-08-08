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Erol Dereseven denizde boğuldu, kurtarılamadı

Karşıyaka Güzelyalı Halk Plajında, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yüzerken boğulma tehlikesi yaşayan 57 yaşındaki Erol Dereseven kurtarılamadı.

08 Ağustos 2021 Pazar 14:56
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Erol Dereseven denizde boğuldu, kurtarılamadı

Karşıyaka Güzelyalı Halk Plajında, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yüzerken boğulma tehlikesi yaşayan 57 yaşındaki Erol Dereseven kurtarılamadı.

Polisten alınan bilgiye göre saat 10:30 sıralarında,   Karşıyaka'da Güzelyalı Halk Plajında, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yüzen, Çamlıbel'de sakin Erol Dereseven, boğulma tehlikesi geçirdi. 

Plajdaki iki şahıs tarafından kurtarılan ve ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Dereseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: 57 yaşındaki Erol Dereseven denizde boğuldu, kurtarılamadı

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