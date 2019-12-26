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Erol Diker’in istinafı dinlendi 

26 Aralık 2019 Perşembe 16:34
Erol Diker’in istinafı dinlendi 

(Kamalı Haber) - Özoğlu Mustafa Diker’e tecavüz edip, kimseye söylememesi için döve döve öldüren mahkûm Erol Diker hem almış olduğu 40 yıllık hapis cezasını çok bularak hem de cinayeti planlı işlemediğine dair dosyaladığı istinaf Yagıtay Ceza Mahkemesi huzurunda dinlendi. Yargıtay Ceza, istinafı kararı okunmak üzere süresiz erteledi. 

KKTC’de, 2013 yılında büyük infiale neden olan ve “küçük Mustafa cinayeti” diye bilinen cinayet olayından ötürü müebbet hapis cezasına çarptırılan baba Erol Diker, mahkeme kararını hatalı, cezasını da çok bularak Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Son Güncelleme: 26.12.2019 17:44
Anahtar Kelimeler:
Erol Diker
Yorumlar
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Vatandaş 2019-12-26 16:45:36

Dışarı çıksan bile insanların yüzüne nasıl bakacan bre şerfsiz..

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piremses 2019-12-26 16:56:19

HASTALIKLI YARATIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Vatandaş 2019-12-26 17:41:16

Nalet olsun senin gibi şeytana cellaul kanı bozuk kansız onursuz buna yemek vermeyin gece gündüz ezin ki gebersin bu gibi kansıza nalet olsun şeytanın tohumu

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Bülent35 2019-12-26 18:34:26

Bütün dünyadaki çocuklar hepimizin canı kanıdır melektir Allah hepsini kazadan beladan nüsübetlerden kötülüklerden sapık istismarcı naletlerden korusun amin amin amin bu nalet adam Allahtan bulur elbetteki er yada geç

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COŞGUN 2019-12-26 17:58:39

YAPMAYIN YAHU BU ANORMALİN HABERİNİ ARTIK

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sait 2019-12-26 21:20:56

Allah senin ve senin gobikerin belasını versin inşAllah birileri gebertir seni

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Pinar 2019-12-26 21:47:47

Adi pislik oz evladina hemde erkek cocuguna tecavuz edip oldituyor ve cezayida cok buluyor seni kuran kafaninkestirdirdi dindeki kural uygulansa olmasi gereken bu aslinda oldurulsun bunlar bizim cebimizden bu caniler besleniyor

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