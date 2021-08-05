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Ersan Kaşif %30 zam açıklamasının temelinde yatan ana sebepleri açıkladı

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif "Gelinen noktada yine yatırım yapılmamakta ve yeni özel şirketlerle görüşülüp yeni antlaşmalar yapılmaya çalışılmaktadır" açıklamasını yaptı

05 Ağustos 2021 Perşembe 22:49
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Ersan Kaşif %30 zam açıklamasının temelinde yatan ana sebepleri açıkladı

İşte'Ersan Kaşif'in açıklaması:

Bugün uygulanması planlanan %30 zam açıklamasının temelinde yatan ana sebeplerden biri zamanında gerekli yatırımların yapılmaması ve üretimden koparılarak AKSA’nın gelmesine imza koyanlar ile buna çanak tutarak sessiz kalanlardır. Bilinmelidir ki bugün elektrik faturalarının yüksek oluşunun en büyük sebebi AKSA’ya ödenen ücret (aylık yaklaşık 75 milyon TL), yıllık 26 milyon kira bedeli olduğu unutulmamalıdır. 
Gelinen noktada yine yatırım yapılmamakta ve yeni özel şirketlerle görüşülüp yeni antlaşmalar yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca AKSA’nın kurulum gücünü artırmak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların içerisinde bulunanlar ve buna çanak tutanlar bu topluma ihanet etmektedirler. Bu süreç Özdil Nami ile başlamış, Hasan Taçoy ile devam etmiş, Erhan Arıklı ile de devam etmektedir. Bu üç yol arkadaşın KABLO hayalleri suya düşmüş ve rüyaları son bulmuştur. 
Eğer bu topluma hizmet etmek istiyorsanız, özel şirketlerle kapalı kapılar arkasında toplantılar yaparak hizmet değil, ihanet etmektesiniz. Yapılması gereken ilk önce yakıt türünü değiştirerek bu yönde yatırım yapmanız gerekmektedir. Hem kaliteli, hem sağlıklı, hem de çevre dostu ucuz enerji üretimini sağlamak adına biran önce adımlar atılmalıdır. Bu yönde atılacak adımlar neticesinde bu topluma hizmet edebilir ve kurumun geleceğini garanti altına alabilirsiniz. Aksi taktirde bu toplumu zamlar altında ezmeye devam edeceksiniz.
Geçmiş senelerde bu toplum elini taşın altına koymuş ve yatırım konusunda üstüne düşeni yapmıştır. Gerekirse yine yapar ama sizlere güveni kalmamıştır.
Bilinmelidir ki geçmişte yapılan hataların bu dönemde yapılmasına ne sessiz kalacağız ne de izin vereceğiz. EL-SEN olarak her türlü yasal hakkımızı kullanarak en sert şekilde tepkimizi ortaya koyacağımızı kamuoyu huzurunda yetkililere bildiririz.

Ersan Kaşif
EL-SEN Genel Sekreteri
EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

Son Güncelleme: 05.08.2021 23:47
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