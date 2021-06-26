Ersan Saner: "340 bin doz aşı ülkede, 150 bin doz aşı da Temmuz’da gelecek"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Temmuz ayı sonuna kadar ülkenin %70’inin aşılanacağını söyledi.

Bugün Karpaz bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Saner sırasıyla Büyükkonuk, Mehmetcik, Yenierenköy ve Dipkarpaz’a gidilerek vatandaşlarla bir araya gelindi, vatandaşların sorunları dinlendi.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, vatandaşın sorunlarını dinlemek ve hükümet icraatlarını anlatmak amacıyla söz konusu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

HASİPOĞLU: “UBP KURULTAY’I EKİM’DE YAPILACAK”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, 3 Nisan 2022 tarihinde erken genel seçimin Ekim ayında ise UBP’nin kurultayının yapılacağını ifade etti. Parti dışından gelen açıklamaları da ciddiye almadıklarını belirten Hasipoğlu, “Ulusal Birlik Partisi’ne kimse ayar veremez Ulusal Birlik Parti’li üyelere ve vekillere kimse laf edemez Ulusal Birlik Partisi bu devleti kuran ve yaşatacak olan partidir” diye konuştu.

SANER: CİDDİ ADIMLAR ATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner de, konuşmasında hükümetin kurulma aşamasına değinerek, şu anda muhalefette olan partilerle icraat hükümeti kurma yönünde girişim yaptıklarını ancak muhalefetin Covid-19 salgınından ve ekonomik dar boğazdan dolayı hükümet kurma yönünde ellerini taşın altına koymadıklarını anlattı.

Hükümet olarak aldıkları tedbirlerle Covid-19 salgınını başarıyla yürüttüklerini ifade eden Başbakan Saner, ekonominin tekrar canlanması yönünde de ciddi adımlar atmak için çalıştıklarını söyledi.

TEMMUZ SONUNA KADAR ÜLKENİN YÜZDE 70’İ AŞILANACAK

Ekonominin turizm ve yüksek öğretimle ayakta durduğuna dikkati çeken Saner, hedeflerinin ülkenin %70’nin aşılanarak hem yüksek öğrenimin hem de turizmin önünü açmak için gerekli imkanların sağlanması yönündeki çalışmaların sonuçlarını almaya başladıkları söyledi.

340 bin doz aşının ülkeye geldiğini 150 bin doz aşının da temmuz ayına kadar ülkeye geleceğini belirten Saner, Temmuz ayı sonuna kadar ülkenin %70’inin aşılanacağını söyledi.

Tarifeli uçak sayıların 2 den 10 uçuşa, özel jetlerin geliş gidişlerinin serbest bırakıldığını, charter uçuşlarının da 11 uçak olarak devam ettiğini açıklayan Saner, salgının seyrine göre söz konusu uçuşların yeniden düzenleneceğini söyledi.

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU…

Başbakan Saner, Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlayacağını da belirtti.

Anavatan Türkiye’nin destekleri ile alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğinin altını çizen Saner, İskele-Bafra yolunun en erken zamanda tamamlanacağını, Ziyamet-Zafer burnu arasındaki 58 kilometrelik yolun temelin de önümüzdeki günlerde atılacağını Eylül ayı itibariyle ülke genelindeki köy yollarının temellerinin atılacağını söyledi.

Saner, Lefkoşa kuzey çevre yolunun açılışının da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından 20 Temmuz tarihinde yapacağını söyledi. Başbakan Saner Tarım bakanlığının yaptığı kredi anlaşmasıyla 2 Temmuz’a kadar arpa alımlarını peşin olarak ödeyeceğini dile getirdi.