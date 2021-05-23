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Ersan Saner Ak Parti Gençlik Kolları Temsilcilerini Kabul Etti

23 Mayıs 2021 Pazar 11:57
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Ersan Saner Ak Parti Gençlik Kolları Temsilcilerini Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı  Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'deki 81 ilin AK Parti Gençlik Kolları temsilcilerini kabul etti.

Saner kabulde yaptığı konuşmada, ana vatan ile yavru vatan arasındaki bağların gönül bağı ve kardeşlik ilişkisi olduğunu söyleyerek, bu ilişkinin sonsuza dek sürmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Gençliğin önemine vurgu yapan Saner, gençleri; geleceğin sembolü olmalarından  ve ülkeyi daha ileriye taşıyacak bireyler olmalarından dolayı çok önemsediklerini vurguladı.

Adaya gelen heyetin KKTC’nin tarihsel süreç içerisinde nerelerden evirilip bugünlere gelindiğini ve bir Cumhuriyet sahibi olunduğunu gördüğünü dile getiren Saner, heyetin Türkiye’ye döndüğünde  KKTC’nin doğru anılması için aktarımlar yapacağına inanç belirtti.


Saner, ana vatanın  her kösesindeki gençlerin kalbinin  buradaki gençlerle ayni mantık ve tempoda attığını dile getirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ta sorunların 1974 yılından sonra başladığı yönünde dünya üzerinde çok ciddi algı operasyonu yaptığına dikkat çeken Saner, Kıbrıs sorununun 1963 yılında başladığını, 1974 yılında sona erdiğini vurguladı.

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkını kullanarak adada barışı sağladığını dile getiren Saner, adada problemlerin ne zaman başladığı ile ilgili konuların genç kuşaklara doğru anlatılması gerektiğini söyledi.

1974 yılında adada barış yaşandığını söyleyen Saner şu ifadeleri kullandı:

“1964-74 yılları arasında adada Türkler zulme uğrayan küçük topluluklar halinde gettolar içerisinde yaşayan bir halk durumunda idi. Bugün Filistin’in durumu ile 1963-74 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin arasında hiçbir fark yoktu. Kıbrıslı Türklere herhangi bir saldırı yapıldığında aynen İsrail’in Filistinlilere yaptığı gibi korumasız bir Kıbrıs Trük halkı o dönemde mevcuttu. Biz onun için Filistin halkını çok iyi anlıyoruz. Ama kendimizi şanslı addediyoruz çünkü bizim bir ana vatanımız var ama Filistin’in bir ana vatanı yoktur.” 

Heyetin adaya ziyaretini önemsediklerini ve kendilerini burada her zaman ağırlayabileceklerini söyleyen Saner, buradaki gençlik kolları ile ilişkilerin geliştirebilmesi için  kendilerinin de destek olacağını kaydetti.

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