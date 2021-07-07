Ersan Saner: Anavatan Türkiye ile hareket etmek gücümüze güç katıyor

Başbakan Ersan Saner, KKTC’ye 2 günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

KKTC’nin, Türkiye ile birlikte hareket ettiği zaman, bu coğrafyada yapamayacağı işin olmadığını dile getiren Saner, “Mavi Vatan başta olmak üzere, Türk ulusunun hak ve menfaatlerini korumak, KKTC hükümetinin de en önemli görevleri arasındadır. Anavatan Türkiye ile hareket etmek gücümüze güç katmaktadır” dedi.

BM çerçevesinde yapılan Kıbrıs görüşmelerine değinen Saner, Rum yönetiminin uzlaşmaz tutumunun ortada olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ta bir işgal sorunu vardır. Bu sorun, 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak işgal etmesinden geçmektedir” diye konuştu.

"KKTC HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

1974 yılında Türkiye’nin garantör hakkını kullanarak, Kıbrıs’taki soydaşlarını, barış harekatı ile özgürlüğüne kavuşturduğunu söyleyen Saner, “O günden bugüne Kıbrıs’ın hiçbir kesiminde en ufak bir olayın gerçekleşmemesi bunun en güzel kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Devletler arası anlaşmalar gereği KKTC’nin her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyen Saner, “KKTC emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN KKTC'YE YARDIMLARI YADSINAMAZ GERÇEKTİR"

Özellikle tüm dünyayı sarsan pandemi döneminde Türkiye’nin aşı konusunda kararlı tutum ve anne şefkati sergilediğini söyleyen Saner, “Türkiye’nin KKTC’ye ulaştırdığı aşılar ve toplumsal bağılıklık sağlanmasındaki katkıları yadsınamaz gerçektir” şeklinde konuştu.

“Koronavirüs desteklerinin birinci paketini aldık. İkinci paketi devrede” diyen Saner, 90 milyon TL’lik hibe programı ve 100 milyon TL’lik ihale paketine değinerek, Oktay’a teşekkürlerini sundu.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI