Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Ersan Saner: Anavatan Türkiye ile hareket etmek gücümüze güç katıyor

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelen Başbakan Ersan Saner, "Anavatan Türkiye ile hareket etmek gücümüze güç katıyor" dedi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 20:12
28 Okunma
Ersan Saner: Anavatan Türkiye ile hareket etmek gücümüze güç katıyor

Başbakan Ersan Saner, KKTC’ye 2 günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

KKTC’nin, Türkiye ile birlikte hareket ettiği zaman, bu coğrafyada yapamayacağı işin olmadığını dile getiren Saner, “Mavi Vatan başta olmak üzere, Türk ulusunun hak ve menfaatlerini korumak, KKTC hükümetinin de en önemli görevleri arasındadır. Anavatan Türkiye ile hareket etmek gücümüze güç katmaktadır” dedi.

BM çerçevesinde yapılan Kıbrıs görüşmelerine değinen Saner, Rum yönetiminin uzlaşmaz tutumunun ortada olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ta bir işgal sorunu vardır. Bu sorun, 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak işgal etmesinden geçmektedir” diye konuştu.

"KKTC HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

1974 yılında Türkiye’nin garantör hakkını kullanarak, Kıbrıs’taki soydaşlarını, barış harekatı ile özgürlüğüne kavuşturduğunu söyleyen Saner, “O günden bugüne Kıbrıs’ın hiçbir kesiminde en ufak bir olayın gerçekleşmemesi bunun en güzel kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Devletler arası anlaşmalar gereği KKTC’nin her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyen Saner, “KKTC emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN KKTC'YE YARDIMLARI YADSINAMAZ GERÇEKTİR"

Özellikle tüm dünyayı sarsan pandemi döneminde Türkiye’nin aşı konusunda kararlı tutum ve anne şefkati sergilediğini söyleyen Saner, “Türkiye’nin KKTC’ye ulaştırdığı aşılar ve toplumsal bağılıklık sağlanmasındaki katkıları yadsınamaz gerçektir” şeklinde konuştu.

“Koronavirüs desteklerinin birinci paketini aldık. İkinci paketi devrede” diyen Saner, 90 milyon TL’lik hibe programı ve 100 milyon TL’lik ihale paketine değinerek, Oktay’a teşekkürlerini sundu.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük bileklik sayısı açıklandı
Günlük bileklik sayısı açıklandı
Olgun Amcaoğlu kızını evlendirdi
Olgun Amcaoğlu kızını evlendirdi
Güney'de yeni rekor: 952 vaka!
Güney'de yeni rekor: 952 vaka!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim