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Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Saner, geçişlerin yeniden başlaması için karar aldıklarını duyurdu.

25 Mayıs 2021 Salı 20:10
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Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Başbakan Ersan Saner, toplantıda alınan kararları açıkladı.

Saner şunları ifade etti:
“Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucunda hükümet olarak geçişlerin yapılabilmesi için herhangi bir sıkıntımız yoktur. 14 günlük vaka sayılarını baz alarak gerekli kararları üretmiş durumdayız.

Bu kararların iki toplumlu sağlık komitesi de üretmesi gerekir. Biz hükümet olarak bu konuda hazırız.

Yeşil kategorideki olan turistler güneyden kuzeye hiçbir şey istemeden geçebilecek.

Satı-turuncu kategoride olan ülkelerden gelenler son 72 saatte yapılmış PCR veya antijen test istenecek. 

Kırmızı ülkeden gelen ziyaretçilere kesinlikle izin verilmeyecek.”

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısında tarım ve gıda güvenliği için de kararlar alındığını belirtti.

Saner’in açıklaması şöyle:

“Tarım Bakanlığı’nın gıda güvenliğini arttırması için, Tarımsal amaçlı bazı adımlar atacak. Su kuyuları ve barınaklara elektrik enerjisi bağlanması için yapılan 10 bin TL’lik katkı, bugün alınan karar ile 25 bin TL’ye yükseltildi.

Sütler taşınırken soğuk sistem zincirlerine verilen 12 bin TL’den 20 bin TL’ye yükselttik.”

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Ersan Saner
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