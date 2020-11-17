Ersan Saner: “Biz, 'erken seçim yapalım, Milletvekilimiz artsın' peşinde değiliz…”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, ülkeyi erken seçime götürmemek adına yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi.

Saner, “Ülkeyi bir kez daha seçime götürmemek için en son noktaya kadar çalışıyoruz. UBP erken seçime hiçbir zaman 'hayır' diyen bir parti olmadı bugün de olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Saner, açıklamasına şu şekildeşekilde devam etti:

“Bütün dünya Koronavirüs ile uğraşırken, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntılar varken, biz diğer ülkelerden çok iyi durumdayken bizim bu şekilde rahat olmamızın sebebi yapmış olduğumuz icraatlarımızın sonucudur.”

“EN SON ÇARE SANDIK”

UBP Genel Başkan Vekili Saner, her türlü çalışmayı yapacaklarının bir kez daha altını çizerek, “Biz 'erken seçim yapalım Milletvekilimiz artsın' peşinde değiliz. İcraat hükümeti ile gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. En son çare sandık…” olduğunu dile getirdi.

“GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK”

Bütün partilerin hassasiyetlerini anladıklarına da vurgu yapan Saner, uzlaşıya varılırsa sıkıntı yaşanmayacağını düşündüğünü ve “Partilerin hassasiyetini anlıyoruz, gerekli adımlar atılacak” söylemini kullanarak istikrar için her yolu deneyeceklerini kaydetti.

“GÜN İÇİNDE OLAYIN ŞEKİLLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

UBP’nin son çare olarak gördüğü erken seçime “gözümüzü kırpmadan gideceğiz" diyerek nitelendiren Saner, soru üzerine HP ile UBP görüşmesinin bugün yapılıp yapılmayacağı hakkında da konuşarak, “Gün içinde olayın şekilleneceğini düşünüyorum. Halkımıza en şeffaf bilgileri vereceğiz” ifadelerini kullandı.