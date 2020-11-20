Ersan Saner'den 'görevi iade' sinyali

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, partilerle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını belirterek, UBP'nin yol haritasının yarın netleşeceğini açıkladı. Saner, UBP’nin tüzüğü gereği hükümeti kurma kararı ve aynı zamanda bozma kararı yetkisinin Parti Meclisi’nde ele aldığını ifade ederek, görevi iade konusunun da orada değerlendirileceğini kaydetti. Saner, yarın saat 15.00’te Parti Meclisi’nin toplanacağını söyledi.

HP ile toplantıların samimi ortamda gerçekleştiğini ancak meyvelerini toplayamadıklarını dile getiren Saner, heyetlerin karşılıklı bir araya gelememesinin dezavantajını yaşadıklarını bildirdi.

UBP PM'den hükümeti kurmak için tam yetki aldığını dile getiren Saner, "UBP Parti Meclisi'nin oy birliğiyle verdiği kararı kimsenin basın önünde tartışmasını kabul etmeyiz" sözleriyle eleştiride bulundu.

Ersan Saner’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"HALKIN İHTİYAÇLARININ BİLİNCİYLE HAREKET ETTİK"

“7 Kasım’da hükümeti kurma görevini UBP adına başkan vekili olarak aldım. Komitemizle birlikte yoğun bir tempo içinde bugüne kadar geldik. Halkı anlayan bir parti olarak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarının da bilinciyle hareket ettik. Yaşadığımız süreçte istikrarlı hükümet kurma zorunluluğu olduğunun farkındaydık. Görüşmelerimiz sırasında gerek icraat gerek seçim hükümeti kurulması yönündeki önerilerimizi dile getirdik. Her partinin kendi yandaşlarının görüşlerini dikkate aldığı hassasiyetleri mevcuttur. Siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde, diğer partilerin de hassasiyetlerini dikkate aldık.

İlk görüşmeyi CTP ile samimi ortamda gerçekleşti. Yaptığımız temaslar sonucu icraat hükümeti kurmamızın mümkün olmadığını konuştuk. Seçim hükümetini daha sonra konuşacağımızı söylemiştik.

"HEYETLERİN BİR ARAYA GELMEMESİ HP GÖRÜŞMELERİNDE DEZAVANTAJ OLDU"

HP ile gerçekleşen olumlu toplantının meyvelerini toplayamadık. Birkaç gez genel başkanla bir araya gelmiş olmam, heyetlerin karşılıklı bir araya gelmemesi en büyük dezavantaj olmuştur. Heyetler bir araya gelemedi. Genel başkanla birkaç kez görüşme gerçekleştirdim. Hassasiyetleri anlıyoruz ancak ülkenin de hassasiyeti hükümet kurma adına gerekli çabayı ortaya koymaktır.

Azınlık hükümeti kurabilmek için YDP ve DP ile bir araya geldik. Onlarla yaptığımız görüşmelerde de hükümeti kurmak için sonuç alamadık.

Bazı milletvekillerinin yaptığı açıklamalara değinmeden geçemeyeceğim.

Hükümet görüşmelerini parti meclisimizden tam yetki alarak gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Partimizin tüzüğü hakkında bilgisi olmadan yorum yapan arkadaşların atlatığı ciddi bir olay var. UBP Parti Meclisinin oy birliğiyle verdiği kararı kimsenin basın önünde tartışmasını kabul etmeyiz.

"YOL HARİTASI YARIN BELLİ OLACAK"

Yarın tüm bu değerlendirmeleri parti meclisimiz, parti MYK’sı ve belediye başkanlarımızla tartışacağız. Oradan çıkacak karar doğrultusunda UBP’nin izleyeceği yol haritasını paylaşacağız.

HP ile ilk görüşmeye oturduğumuzda ön koşulsuz oturduk. Hiçbir partiyi kendi ortaya koyduğu fikirlerden dolayı eleştirmek bana yakışmaz. Siyasi partiler olarak böyle dönemlerde hükümet kurmak adına asgari müştereklerde buluşup bir noktaya varmak için sonuca ulaşmalıyız.

"TÜZÜK GEREĞİ NEYSE YAPILACAK"

Kurultayımızla ilgili bir sıkıntı yok. Tüzük güreği süreç neyse takip edeceğiz. Bu konu da yarın PM’de ele alınacaktır. Önemli olan UBP’nin kimin tarafından yönetildiği değil, UBP’liler tarafından yönetilecek olmasıdır. Tüm üyelerimiz ve milletvekillerimiz bu şansa sahiptir. Ancak bizim kurultay çalışmalarımız aile içi olayımızdır. Biz birbirimizle yarışırız ama dışarı çıktığımız tek vücut olarak emin adımlarla ilerleriz.

Teknokrat kabine de sunmuş olduğumuz alternatiflerden bir tanesiydi. Teknokrat hükümeti 'UBP veya X parti kabul etmedi' demeyelim. Bu görüşlere uygun formülleri üretemedik.”

kıbrıs postası