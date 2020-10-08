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Ersan Saner: "Federasyon görüşmeleri artık son bulmalı"

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, federasyon görüşmelerinin artık bir son bulması gerektiğine dikkat çekerek, “Kıbrıs Türk halkını 50 yıl daha müzakere masasına ipotek etmeyeceğiz” dedi.

08 Ekim 2020 Perşembe 10:31
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Ersan Saner: "Federasyon görüşmeleri artık son bulmalı"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Başbakan Ersin Tatar’ın temsilcisi olarak katıldığı, BRT’de yayınlanan Seçim 2020 programında, federasyon görüşmelerinin artık bir son bulması gerektiğini dile getirdi.

Federasyon görüşmelerinin 50 yıldır devam ettiğini anımsatan Saner, “Kıbrıs Türk halkını müzakere masasında 50 yıl daha ipotek altına almayacağımız bilinmelidir” dedi.

Saner, Kıbrıs sorununun iki devlete dayalı bir modelle çözülebileceğini dile getirdi.

Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılamayacağına işaret eden Saner, adada barışın BM’den çok Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığı nedeniyle sağlandığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin yıllardır federasyon görüşmesine rağmen başarılı olunmadığını kaydeden Saner, “Rumlar çözüme yanaşmadı. Artık alternatifler konuşulmalı” diye konuştu.

Müzakere masasından kaçmayacaklarını vurgulayan Saner, “Tüm şartlarda anlaşıp öyle masaya oturacağız. Masadan kalktığımızda Kıbrıs Türk halkının geleceğinin ne olduğunu görmek isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ

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