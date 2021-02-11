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Ersan Saner, Fuat Oktay’ı kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti.

11 Şubat 2021 Perşembe 10:31
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Ersan Saner, Fuat Oktay’ı kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti.

Fuat Oktay, Başbakanlık’taki görüşmenin ardından ise heyetler arası görüşmeye katılacak ve Mali Protokol çerçevesinde imza töreni gerçekleştirilecek.

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