Ersan Saner, Fuat Oktay’ı kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti.
Fuat Oktay, Başbakanlık’taki görüşmenin ardından ise heyetler arası görüşmeye katılacak ve Mali Protokol çerçevesinde imza töreni gerçekleştirilecek.
Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti.
Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti.
Fuat Oktay, Başbakanlık’taki görüşmenin ardından ise heyetler arası görüşmeye katılacak ve Mali Protokol çerçevesinde imza töreni gerçekleştirilecek.