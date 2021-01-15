Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Ersan Saner: "Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmak..."

Başbakan Ersan Saner, koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaparak, "Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır…" dedi.

15 Ocak 2021 Cuma 12:29
663 Okunma
Ersan Saner: "Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmak..."

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaptı.

Saner, başta ana vatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Koronavirüs sürecinde, Sağlık Bakanı’na ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileten Başbakan Saner, “Bu süreçte ortaya koydukları kararlı duruş ve verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederiz”

Ekonomi ve insan sağlığının oldukça önemli olduğunu ifade eden Saner, “Ana vatandan gelen 20 bin rakamının ne kadar değerli olduğunu belirtmek isterim… Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır…” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Pilli: Aşı önemli ve herkes mutlaka aşı olsun
Pilli: Aşı önemli ve herkes mutlaka aşı olsun
Dr. Fazıl Küçük, 37’nci ölüm yıldönümünde törenle anıldı…
Dr. Fazıl Küçük, 37’nci ölüm yıldönümünde törenle anıldı…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim