Ersan Saner hükümet kurma görevini iade etti

UBP Başkanvekili Ersan Saner, 7 Kasım'da aldığı hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade etti.

Saner: “Ülkenin acil bir hükümete ihtiyacı olduğu ortada"

Tüm partilerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde herhangi bir çoğunluğa ulaşacak rakamı bulmadıkları için görevi Cumhurbaşkanlığı’na devrettiğini belirtti. Saner, “Ülkenin acil bir hükümete ihtiyacı olduğu ortada, ekonomik sıkıntılar, salgın ve dün de yaşanan dola afetten ardından bu zaruriyet yeniden görüldü. Görevi dün akşam devredecektim ama doğal afetlerden dolayı doğan gündem neticesinde bu sabah bunu yapma kararı aldık.” dedi.

Tatar: “Bakanlar Kurulu toplanabilir”

Saner’in ardından söz alan Tatar, üzüldüğünü, ülkede acil bir hükümet ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bana göre hükümet kurulması için bir zemin vardı. çalışmalarınızı yakından takip ettim. Ayrıntılı görüşmelerinizi ve çalışmaları izledim, hükümet beklentisi içerisindeydik, olamadı. Bütçenin de hemen geçmesi gerekiyor. Dünden beridir doğal afet yaşıyoruz. Hükümet beklentimiz var. Anayasa Cumhurbaşkanlığı gerekli koşullarda Bakanlar Kurulu’na başkanlık eder diyor. Dolayısıyla acil durum meselesi varsa ben gerekli toplantıları yapmaya hazırım. Yetkimiz var. Tüm işleyişlerin görev başında olması gerek. Bugün Cumhurbaşkanlığı’nda böyle bir toplantı yapmayı düşünüyoruz.”

Sürecin nasıl yönetileceği konusunda toplantıların devam edeceğini belirten Tatar, “Ülkede bir seçim havası yoktur, zaten yorgunluk var, herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.