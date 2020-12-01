Ersan Saner: “İvedi bir şekilde hükümete ihtiyaç vardır…”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Saner, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde 4’lü koalisyonun aritmetiğini yakalamak adına kurulması gerektiğini ifade ederek UBP’nin yapmış olduğu çalışmalarda 26 sayısına ulaşamaması nedeniyle görevi iade ettiklerini hatırlattı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a başarılar dileyen Saner, HP’nin Parti Meclisi ile aldığı ‘devam’ kararına değinerek “İvedi bir şekilde hükümete ihtiyaç vardır” dedi.

“SADECE KOALİSYON ORTAĞI OLACAK BİR PARTNER ARIYORUZ”

UBP olarak hükümeti kurmaya hazır olduklarını da söyleyen Saner, sadece koalisyon ortağı olacak partner aradıklarını bir kez daha hatırlattı.

Son gün son saniyeye kadar hükümeti kurma adına çalışmalarını sürdüklerini fakat aynı görüşlerini devam ettirdiklerini dile getiren Saner, halkın beklentilerini karşılamak adına çaba gösterdiklerini belirtti.

“GEREKLİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETMEK ADINA ÇABA SARF EDECEĞİZ”

UBP’den destek istenmesi halinde “elimizi taşın altına koyarız” diyen Genel Başkan Vekili Saner, “Gerekli çözümleri üretmek adına çaba sarf edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

UYUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR…

KKTC’nin hükümetsiz kalması ve bütçeyi Meclise gönderememesinin herkesin bu sorumluluğa ortak olarak görevini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Saner, uyumlu ve sürdürülebilir bir hükümet kurulmasının gerektiğine vurgu yaptı.

“SORUMLULUK SAHİBİ BİR PARTİYİZ”

UBP Genel Başkan Vekili Saner, “Sorumluluk sahibi bir partiyiz, UBP’nin üstünde ayrı bir yük olduğuna inanıyorum… Sorumluluklarımız gereği UBP’ye hükümeti kurma görevi tekrar gelirse el uzattığımız zaman karşıdan onu sıkacak başka bir el bulma gereksinimdendir, onun için de hep böyle tutarlı ve duyarlı davranmaya devam edeceğiz…” ifadelerini kullandı.