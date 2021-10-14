Ersan Saner: “Kalkınmayı sağlayacak vizyona sahibim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, ülke ekonomisinin bir değişikliğine ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, “Bu bilgi ve vizyona sahibim, yaptıklarım ortadadır” dedi.

Saner, Gayretköy'de düzenlenen etkinlikte bölge halkı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinliğe Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz, partinin ileri gelenleri de katıldı.

Başbakan Saner, etkinlikte yaptığı konuşmada dün akşam Tuzla'nın ardından Gayretköy'de de büyük ilgi gördüklerini söyledi.

“YDP’NİN YANLIŞLARI VE TEHDİTKAR TUTUMU NEDENİYLE İSTİFA ETMEK DURUMUNDA KALDIM”

Saner, halka hizmet için sıkıntılara rağmen hükümeti sürdürdüğünü ama YDP’nin yanlışları ve tehditkar tutumu nedeniyle, Meclis’te yaşananlar karşısında istifa etmek durumunda kaldığını belirtti.

Saner, UBP Parti Meclisi’nin kendisine 7 Kasım 2020’de hükümeti kurma ve bozma yetkisi verdiğini, bunun o gün yapılan haberlerde de görülebileceğini hatırlattı.

“KURULTAYI ÇOŞKU VE HUZUR İÇİNDE ATLATACAĞIZ”

Kurultay sürecinin adım adım ilerlediğine işaret eden Saner, UBP'nin kurultayı da coşku ve huzur içinde atlatacağını söyledi.

Saner, "UBP ülkenin en büyük partisidir diye boşuna söylemiyoruz. Nereye gitsek, ilçe teşkilatlarımızın, örgütlerimizin yoğun çalışması ve desteği ile geniş katılımlı ettikler sayesinde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu büyük desteğin, omuzlarımıza bıraktığı sorumluluk büyük olsa da, gelecek için umutlarımızı daha perçinliyor" ifadelerini kullandı.

"9 AYDA İSTİKRARI BÜYÜK ORANDA YAKALADIK"

Saner sözlerini şöyle noktaladı:

“9 ayda istikrarı büyük oranda yakaladık. Anavatanımızın desteği ile altyapıdan sağlığa, eğitimden ekonomiye önemli yol aldık. Halkımızın takdiri, bizler için en büyük destek... Şimdi, kalıcı istikrar ve refah için daha da güçlü bir hükümet için tek başına iktidar zamanı. Kurultayı desteğinizle kazanmak için artık gün sayıyoruz. 1 Kasım'dan itibaren başladıklarımızı bitireceğiz. KKTC'yi hep birlikte yücelteceğiz."