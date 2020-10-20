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Ersan Saner: "Kurultaydan önce konuşulan hükümet formülleri havada kalır"

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, parlamentoda hükümet kurulamayacak noktaya gelinirse, erken seçimden başka çare kalmayacağını söyledi; UBP Kurultayı'ndan önce konuşulan hükümet modellerinin havada kalacağını ifade etti.

20 Ekim 2020 Salı 19:37
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Ersan Saner: "Kurultaydan önce konuşulan hükümet formülleri havada kalır"

BRT’de katıldığı bir programda konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Parti Başkanlığı için kurultayda yapılacak seçim tarihi yarın Parti Meclisi’nde karara bağlanacağını ve hükümet formüllerinin de konuşulacağını ifade etti.

Yarın ki parti meclisinde gerekli kararların üretileceğini aktaran Saner, “Tüzük gereği 45 günlüğüne genel sekreterliğine görev verilir, kurultaya gidilir ve genel başkan seçilir. 45 gün içinde partiyi kurultaya götürmeniz gerekir. Bu süre içinde genel sekreter görevi kurultaya kadar taşır. Parti meclisinin yarın alacağı karar doğrultusunda parti başkanlığına vekalet edecek olan genel sekreter süreci tamamlayacak” dedi.

Hükümet etmek için 26 milletvekiline ihtiyaç olduğunu anımsatan Saner, “26 sayısını mecliste farklı formüllerle bulabiliriz” diye konuştu.

Reform hükümeti mi yoksa seçim hükümeti mi olacağı konusunun parti meclisinde ele alınacağını kaydeden Saner,  “Birinci hedefimiz partinin, genel başkan olarak kimin tarafından yönetileceği konusunu netleştirmek. Bu görevi alabileceğine inandığımız arkadaşımızın hükümet kurabilmesi için öncelikle yine parti meclisinin onayına ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşulan hükümet modellerinin şu an karşılığının olmadığını söyleyen Saner,  “Genel başkan veya vekalet edecek kişi belli olmadığından bu konu havada yapılan konuşmalar olarak kalacak. Aceleci olmayalım. Süreci hep birlikte edeceğiz. Hükümet alternatiflerini parti meclisimizde tartışmaya açacağız” dedi.

Erken seçim konusuna da değinen Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimini alan UBP erken seçime gitme konusunda korkusu olmaz. Ülkenin içinde bulunduğu şartlarda parlamentoda hükümet kuramayacak noktaya gelirsek, erken seçimden başka çare kalmayacak” diye aktardı.

Saner, kurultay ve hükümetin kurulması gibi nedenlerle Kasım ayının sonuna kadar sürecin hareketli geçeceğini belirtti.

KIBRIS POSTASI

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