Ersan Saner partililerine birlik çağrısı yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, bugün Girne Bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başbakan Saner’e ziyaretinde bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti.

ÖZDEMİR BEROVA: "BÜYÜK BİR AKTİVİTE BİZİ BEKLİYOR"

Boğaz bögesindeki toplantıda ilk konuşmayı UBP Girne İlçe Başkanı Milletvekili Özdemir Berova yoğun bir sürece girmekte olduklarına işaret etti.

Berova “ Ülkemiz ve partimiz adına önümüzdeki bir yıllık süreç önemli olacak. Önce kurultay, ardından genel seçimler, sonra da yerel seçimle birlikte bu yazdan gelecek yaza kadar geçen süre içinde büyük bir aktivite bizi beklemektedir” dedi.

OĞUZHAN HASİPOĞLU: "PARTİ İKTİDAR VE YAPILANMA MÜCADELESİ İÇİNDE YAPILANMAYA GİRECEK"

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da partinin bir yanda iktidar mücadelesi diğer yanda demokrasi anlayışı içerisinde bir yapılanma içerisine gireceğini söyledi.

Hasipoğlu, “Başbakan’ın inisiyatifi ile başlattığımız bu gezilerin en önemli ana unsuru şudur; UBP sadece seçim döneminde değil, her dönem üyeleriyle, halkıyla birlikte olan bir partidir” dedi.

"MARAŞ'I AÇTIK AÇMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

İç siyaset ve Kıbrıs Konusunda mesajlar veren Hasipoğlu şöyle konuştu:

“UBP Kıbrıs Rum tarafının inisiyatifine tabi olacak hiçbir çözüm modelini kabul etmeyeceğini, dik bir duruşla Cenevre’de ortaya koydu ve buna devam edecektir. Maraş’ı açtık ve açmaya da devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de onlar kazarsa biz de kazmaya devam edeceğiz çünkü bu ada üzerinde rumlar ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz” vurgusu yaptı.

"UBP HİÇBİR ZAMAN ERKEN SEÇİMDEN KORKMAZ"

Muhalefetin, “Bir an önce erken seçime gidelim” çağrısını anımsatan Hasipoğlu, “UBP hiçbir zaman erken seçimden korkmaz, her zaman için biz seçime hazırız. Bizim vermiş olduğumuz bir öneri vardır, o da Nisan 2022 tarihidir” dedi.

Ersan Saner: "KORKTULAR, TAŞIN ALTINA ELLERİNİ KOYAMADILAR"

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner ise konuşmasında pandemi süreci, ülke ekonomisi, alt yapı, eğitim, turizm, açılım ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Saner, muhalefetin kendilerine azınlık hükümeti demesini eleştirerek, “Ben kendilerine hep söylüyorum, biz sizinle icraat hükümeti kurmak için gerekli temasları yapmadık mı? Biz değil miydik Nisan 2022’ye kadar icraat hükümeti kurma önerisini getiren? Ama onlar ne yaptı, pandemi koşullarında ekonomide ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı bildiklerinden, belki de ekonomik sorumlulukarı yerine getiremeyeceğimizden korktuklarından bu taşın altına ellerini koyamadılar” dedi.

"PANDEMİ SÜRECİ KOLAY DEĞİL"

Pandemi sürecinin kolay olmadığını ancak bu süreci iyi yönettiklerini ifade eden Saner, “Biz önce sağlık dedik. Dünyada en iyi ülkeler arasında yer almaktayız. Dünyadaki oranlara baktığımız zaman, KKTC hastalığa en az yakalanan insan oranı ve hayatını en az kaybeden insan oranı ile dünyadaki diğer ülkeler arasında en üst sıralarda yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ÜLKEYE MAKSİMUM DÜZEYDE ÖĞRENCİ TAŞIMAK"

Saner, yurt dışından gelecek ve mezun olacak olan öğrencileri ülkeye nasıl getireceklerinin planlamasını yaptıklarını ve sıkıntılı dönemde 13 bin 500 öğrencinin ülkeye gelmesine imkan yarattıklarını söyledi.

Saner, “Hedefimiz Eylül sonu başlayacak olan eğitim döneminde yükseköğrenimde maksimum düzeyde öğrenciyi ülkeye taşımaktır. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Bu Eylül inşallah yükseköğrenim yüzyüze olarak devam edecektir” dedi.

Saner, “Yükseköğrenimle turizmin birlikte gerçekleşmesi için yapmamız gereken alt yapı çalışmaları vardır Sağlık Bakanlığı ile.. Türkiye Cumhuriyeti ile kurmuş olduğumuz ilişkilerden dolayı 190 bin Sinovac aşı ülkemize gelmiş bulunmaktadır. AB’den tedarik ettiğimiz 51 bin doz aşı ile birlikte toplam 241 bin doz aşı ülkemize geldi ve aşı çalışmalarına devam ediyoruz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile yine çok ciddi miktarda aşıyı da ülkemize getirip az önce söylediğim hem eylülde yükseköğrenimin açılması hem de turizmin önünün açılması için her türlü imkanımızı sonuna kadar zorluyoruz” dedi.

TURİZM ÇALIŞMALARI...

Saner, “Turizmle ilgili çalışmaları yönlendirdik ve 6 uçakla başlattığımız çalışmalar 11 uçuşa çıkmış bulunmaktadır. Bunlar ekonomimize yaptığımız katkılardır. Bunun yanı sıra güney kapılarını açtık ve yurt dışından çift aşılı olan gelen herkesi kabul etmenin önünü açtık” dedi.

ALYAPI ÇALIŞMALARI...

Alt yapı projelerinden de söz eden Başbakan Ersan Saner, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Haspolat-Gönyeli çemberi arasındaki mesafeyi kısaltacaklarını söyledi.

Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’a, ülkeye olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Hedefimiz, 500 yataklı devlet hastanesinin 15 Kasım 2021’de Anavatan ile temelini atmaktır” diyen Başbakan, 20 Temmuz’da ise e-devlet binasının temelini başbakanlığın arkasında atmış olacaklarını da belirtti.

“RUMLARIN ZİHNİYETİNDE KIBRIS SORUNUN ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ İYİYE GİDİŞ ASLA YOK”

Saner, “Kıbrıs konusu, UBP’nin en önem verdiği konuların başında gelmektedir. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı oylarımızla Cumhurbaşkanı olarak seçtik, bundan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Şu iradeyi ortaya koyduk; Kıbrıs’ta artık iki eşit egemen devlet temelinden hareket ederek biz görüşme masasına oturacağız demiştik.. Cenevre’deki görüşme BM’nin bir çağrısı değildi, Türk tarafının çağrısıyla gerçekleşmişti. Ortak zemin var mı yok mu araştırmasını görmek için oradaydık ve şunu gördük, rumların zihniyetinde Kıbrıs sorunun çözümü ile ilgili iyiye gidiş asla bulunmamaktadır” dedi.

Başbakan, KKTC’nin 53 yıl daha federasyon görüşerek gelecek kuşakların geleceğini karartma gibi bir düşüncesinin asla olamayacağını vurguladı.

Saner, “Bugünden itibaren iki eşit egemen devlet statüsünde, Cumhurbaşkanımızla birlikte ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini de arkamıza alarak bu görüşmelere devam edebileceğimizi ilan ediyoruz ve bu konuda da UBP’nin başkanı olarak cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

SANER'DEN PARTİLİLERİNE MESAJ: "PARTİ İÇİNDE BİR OLACAĞIZ, DİRİ OLACAĞIZ"

Saner, “Ben şu mesajı vermek istiyorum, parti içinde bir olacağız, diri olacağız ve ilk seçimlerde inşallah tek başımıza iktidar olacağımızı ben buradan ilan ediyorum” dedi.