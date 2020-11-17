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Ersan Saner: 'Tüm alternatiflerin üzerinde duruyoruz'

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına tüm alternatiflerin üzerinde çalışıldığını aktardı.

17 Kasım 2020 Salı 09:11
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Ersan Saner: 'Tüm alternatiflerin üzerinde duruyoruz'

UBP Genel Merkezi’nde uzun saatler süren toplantı sona erdi.

UBP Genel Merkezi'nde, saat 17.00 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.

Toplantı sonrası UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

Basına kısa bir açıklama veren Ersan Saner, hükümeti kurmak için geç saatlere kadar çalıştıklarını söyledi.

“Başka hiçbir partinin ışıkları bu kadar yanmıyordur” diyen Saner, ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına tüm alternatiflerin üzerinde durduklarını söyledi.

Saner, ilerleyen günlerde gerekli açıklamaların yapılacağını aktardı.

NELER YAŞANDI?

‘UBP-HP koalisyonu hazır’ iddialarının ardından HP Genel Başkanı Yenal Senin, bu iddiaları yalanladı. UBP ve HP arasında yeni hükümet kurulması için süren görüşmeler bir bakanlıkta uzlaşıya varılamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

HP'ye yarına kadar süre veren Ulusal Birlik Partisi'nin erken seçimi göze aldığı ama yeni bir formül üzerinde de çalışmaya başladığı öğrenildi. UBP'nin, DP-YDP ve bağımsız milletvekilleri ile 26'yı zorlayacağı edinilen bilgiler arasında...

UBP'nin, hükümet girişimlerinin 24 saat içinde sonuçlanmaması durumunda, 17 Ocak'ta erken seçime gidilmesi için öneride bulunacağı ifade ediliyor.

KIBRIS POSTASI

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