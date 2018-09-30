Ersenal: Tüm işlemler online olacak...

HK Ajans

Çağdaş bir toplum haline gelmenin özelliklerinden birisi de artık bürokasiden, kağıtlardan, “bugün git yarın gel”lerden kurtulmaktır. İşte bunun için uzun yıllar önce yola çıkılan ancak, siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sürekli ötelenen, kesintiye uğrayan e-devlet projesinde son aşamaya gelindi. Hedef, 2019 yılı sonunda herşeyi ile projenin tamamlanması. E- devlet ile birlikte vatandaş tüm bilgilerini online görebilecek, tüm kamudaki başvurularını online yapacak ve artık “torpil” sözcüğünü unutacak. Hatta seçimlerde bile eketronik oy verip, saatler içerisinde sonuç alınabilecek. Ne yazık ki, tüm bu güzel cümlelerin ardından şu olumsuz cümleyi de kurmak durumunda kalıyoruz. Devletin önemli bir kurumunun başında bulunan bir müdür, kendi kişisel tercihi ile bu sisteme dahil olmak istemiyor. Peki tek bir kişi bu ülkenin geleceği ile oynama hakkına sahip mi. Tüm bunları E- Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Ersenal ile konuştuk.

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