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Ersin Tatar: "AB Kıbrıs politikasını yeniden gözden geçirmeli"

Cumhurbaşkanı Tatar AB Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Nava’yı kabul etti. Tatar kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta çözümün önündeki en büyük engelin AB'nin Kıbrıs politikaları olduğunu dile getirerek "AB Kıbrıs politikalarını yeniden gözden geçirmeli" dedi...

05 Haziran 2021 Cumartesi 15:53
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Ersin Tatar: "AB Kıbrıs politikasını yeniden gözden geçirmeli"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, dün öğleden sonra AB Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar’a görüşmede, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik etti.

“26 NİSAN 2004’TE ALINAN TAAHHÜD YETİRE GETİRİLSİN”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmede, Annan Planı sonrasında, AB Konseyi'nin 26 Nisan 2004 tarihinde Kıbrıslı Türklerin aleyhine uygulanan haksız ve mesnetsiz izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik almış olduğu kararı hatırlatarak, bu taahhüdün yerine getirilmesini istediği belirtildi.

“AB POLİTİKALARI ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN EN BAŞINDA GELİYOR”

Cumhurbaşkanının ayrıca Kıbrıs'ta çözüm, istikrar ve işbirliğinin iki tarafın mutlak eşitliğe dayalı doğuştan gelen haklarına saygı gösterilmesiyle mümkün olabileceğini, AB'nin yıllardır Kıbrıs Türk tarafının meşru haklarını göz ardı ederek yürütmekte olduğu politikanın çözümün önündeki engellerin başında geldiğini, adada ve bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve işbirliği için AB'den Kıbrıs politikasını gözden geçirmesini ve meşru haklara saygı gösterilmesi beklentisini ilettiği ifade edildi.

Doğruyol, Tatar’ın, AB ile ilişkilerin Kıbrıslı Türklerin eşitliğe dayalı haklarına saygılı yeni bir vizyonla geliştirilmesi arzusunu dile getirdiğini aktardı.

NAVA, İKİ TARAFIN KABUL EDECEĞİ ÇÖZÜME DESTEK

Mario Nava’nın ise, iki tarafın kabul edeceği bir çözümü destekleyeceklerini ifade ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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