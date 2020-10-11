UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar açıklama yapıyor.

TATAR'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“Demokrasi sınavı tekrar verilmiştir. Biz UBP, genel başkanı ve ben adayı olarak birinciyiz. Halkımıza verdikleri destekten ötürü teşekkürlerimi ifade ediyorum. Tüm adaylara demokrasi sınavı adına teşekkürlerimi sunuyorum

Bize oy vermiş vermemiş tüm vatandaşlara da teşekkürlerimi ifade ediyorum. Elbette dünyayı ekonomileri ile sarsan pandemi süreci içindeyiz.

Sandığa katılım oranı bizi gerçekten üzmüştür. Daha yüksek bir katılım bekliyorduk. 18 Ekim’de ikinci turda daha fazla vatandaşımız sandığa giderek iradesini yansıtacaktır diye umuyorum ve bu konuda çağrımı yapıyorum."

"Yüzde 33 e yakın bir oranla UBP bir zafer elde etmiştir. Tüm teşkilata kadın gençlik kollarına yürekten teşekkür ediyorum.Biz, KKTC'nin kurucu partisiyiz.

Akıncı'yı dinliyorum sanki zaferi kendisi kazanmış gibi bir şeyler söylüyor. Kendi halkına bile saygısı olmayan bu kadar önemli bir seçimde insanlarımızın yansıttığı iradeyi görmek istememektedir. 18 Ekimde nihai zafer bizim olacaktır"