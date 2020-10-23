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Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar'ın 'doğum gününde' yemin ediyor

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, kaderin cilvesi ile 1930 doğumlu babası Rüstem Tatar’ın doğum günü olan bugün 23 Ekim’de Mecliste yemin ediyor…. 1930 doğumlu Rüstem Tatar'ın 90'ıncı yaş günü, ant içme töreni ardından Saray'da kutlanacak.

23 Ekim 2020 Cuma 14:59
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Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar'ın 'doğum gününde' yemin ediyor

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, kaderin cilvesi ile babası Rüstem Tatar’ın doğum günü olan bugün 23 Ekim’de mecliste yemin ediyor.

1930 doğumlu Rüstem Tatar'ın 90'ıncı yaş günü ant içme töreni ardından Saray'da kutlanacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar’ın ant içeceği Meclis Genel Kurulu’nun törensel toplantısı saat 15.00’te başlayacak.

Ant içme töreni, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek.

Meclis açıklamasında, törene ilişkin fotoğraf ve video kayıtlarının Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu kanalıyla, olabilecek en hızlı şekilde kamuoyuna ve basın kuruluşlarına servis edileceği; törenin ayrıca Bayrak Radyo Televizyonu ve Cumhuriyet Meclisi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

RÜSTEM TATAR KİMDİR?

Nottingham Üniversitesi iktisat mezunu.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales kıdemli (fellow) üyesi.

Institute of Chartered Secretaries and Administrators kıdemli (fellow) üyesi.

Liseden birincilikle mezun olduktan sonra, sınavla kazandığı hükümet bursu ile İngiltere’de iktisat konusunda üniversite tahsili yaptı. 

Bilahare, İngiltere Chartered Accountants Enstitüsü nezdinde 3 yıllık mesleki eğitim ve staj sonunda Chartered Accountant diplomasını kazandı.

1955  Adaya dönerek Defterdarlık Dairesinde birici sınıf muhasip görevine atandı.

1958-59   Murakıplık Dairesi Müdürü.

1956-65  Kurucuları arasında bulunduğu Kıbrıs Hükümeti Türk Memurları Kurumu (şimdiki KTAM   sendikası) genel sekreteri.

1956-67  Kendi öncülüğünde kurulan Kıbrıs Hükümeti Türk Memurları Kooperatif Tasarruf Bankası   Ltd yönetim kurulu başkanı.

1960  Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına yol açan müzakereler sürecinde Kıbrıs Türk Heyetine   Danışman olarak katıldı ve yeni devletin ilk Sayıştay.

1964-67   Kıbrıs Türk Toplumu idaresinde Murakabe Dairesi Başkanı.

1967-1976  Kıbrıs Türk Yönetimi/Federe Devleti’nin Maliye Bakanı.

1977 – 81   KTFD – AET temaslarını yürüten Kıbrıs Türk Heyeti Başkanı ve ayni dönemde Kıbrıs Türk   Turizm İşletmeleri Ltd’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili.

1983  Tatar & Co firmasını kurdu.

1984-2005  Birleşmiş Milletler gözetiminde görev yapan Otonom Kayıp Şahıslar Komitesinde Kıbrıs Türk   Temsilcisi.

1997-  KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği Başkanı.

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