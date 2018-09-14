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Ersin Tatar Bankacı ve Ekonomistlerle toplantı yaptı

Tatar, bankacı ve ekonomistle bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.

14 Eylül 2018 Cuma 12:22
Ersin Tatar Bankacı ve Ekonomistlerle toplantı yaptı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, dün bir grup önde gelen bankacı ve ekonomistle bir araya gelerek finans sektörünün durumu ve yaşanan kriz konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Toplantıda yaşanmakta olan krizin boyutları ve muhtemel gelişmeler değerlendirilirken, finans kuruluşlarının , beklentileri ve yapabilecekleri de masaya yatırıldı.

UBP Lefkoşa milletvekili Tatar, “ finans sektörünün krizin aşılması için çok önemli rol oynayabileceğini” belirtti ve önümüzdeki günlerde de uzman kişiler, sektör temsilcileri ile toplantılarını sürdüreceğini kaydetti.

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Ersin TatarFinans SektörüBankacılarEkonomistlerToplantıHaberGündemKıbrıs
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