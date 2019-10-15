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Ersin Tatar: Bu topraklarda refah ve güvenlik içinde yaşamanın yegane güvencesi UBP’dir

15 Ekim 2019 Salı 22:09
Ersin Tatar: Bu topraklarda refah ve güvenlik içinde yaşamanın yegane güvencesi UBP’dir

UBP’nin 44’üncü kuruluş yıldönümü resepsiyonunda son konuşmayı Parti Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Tatar konuşmasının başında Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda başarılı olmasını diledi.

Kıbrıs Türkü’nün mehmetçik ve mücahitlerin birlikte verdiği mücadele ile bugünlerde var olduğunu anımsatan Tatar, “UBP, halk arasında ayrıştırmaya neden oluyormuş. Bunun müsebbibi biz değiliz , dönüp bir baksınlar. Biz hak ve çıkarlarımızı korumak için çalışıyoruz” dedi.

UBP’lilerin bir birine kenetlenerek, her geçen gün daha da güçlenerek yürüdüğünü ve bugün seçim olsa belki de sandıktan tek başına iktidar olarak çıkacağını anlatan UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, “Bu kalabalık ve coşku bize olan güveni yansıtıyor. Her zaman seçime hazır şekilde yürüyoruz” dedi.

UBP-HP koalisyon hükümetinin 4 buçuk aydır iktidarda olduğunu anımsatan Başbakan Tatar, bu süre içerisinde yaptıkları icraatlara da değindi.

Tatar, “Anavatan Türkiye ile olan güzel ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Burada koalisyon ortağımız bazı konularda farklı düşünebilir ama, bir uzlaşma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Memlekete hizmet aşkıyla, heyecanla çalışıyoruz” dedi.

KKTC’yi sonsuza kadar yaşatmanın herkesin görevi olduğuna da vurgu yaptı.

Konuşmasında Kıbrıs sorunu konusuna da değinen Tatar, ülkede Annan Planı sonrasında çok şeyler yaşandığını, verilen sözlerin tutulmadığını bu süreçte UBP’nin plana “hayır” diyerek ülkesine sahip çıktığını anımsattı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, UBP’nin herkesi kucakladığını, kimseyi dışlamadığını ve adı gibi “birlik ve beraberlik” içerisinde, aykırı sesleri de kucaklayarak, daha da güçlendirerek yola devam ettiğini söyledi.

Tatar konuşmasının sonunda “ Hep birlikte çalışarak partiyi daha da güçlendirerek nice 44 yıllara.Parti kurucumuz Rauf Raif Denktaş ve vefat eden başkanlarımıza allahtan rahmet, hayatta olanlara da teşekkür etmek istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice 44 yıllar diliyorum. Bu topraklarda refah ve güvenlik içinde yaşamanın yegane güvencesi UBP’dir” dedi ve her yerde örgütlü olan UBP’ye bu coşkuyu veren herkese teşekkür etti.

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Ertaç 2019-10-15 22:28:28

44 sene bu işi yapmaya yetmedimi?

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yurttaş 2019-10-15 22:30:07

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, UBPnin herkesi kucakladığını, kimseyi dışlamadığını ve adı gibi birlik ve beraberlik” içerisinde, aykırı sesleri de kucaklayarak, daha da güçlendirerek yola devam ettiğini söyledi....Bu herif salak mı? daha düne kadar Akıncıya demediğini bırakmadı..bugün böyle konuşur

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