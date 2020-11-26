Ersin Tatar: "Bugün dünyada en güvenli yerlerden biri KKTC’dir"

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Mütevelli Heyeti başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunarak Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diledi.

TATAR: "YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ ÜLKE EKONOMİSİNE OLAN KATKISIYLA EN BÜYÜK SEKTÖRLERDENDİR"

Burada gerçekleştirdiği konuşmada, yüksek öğretimin ülke ekonomisine yaptığı yaklaşık 1 milyar Dolar katkıyla KKTC’nin en büyük sektörlerinden biri oluğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alınacak doğru kararlarla, eğitimin kalitesinin artırılarak nitelikli öğrencilerin ülkeye gelmesini sağlamanın önemine dikkat çekti.

Yükseköğretimdeki sıkıntıların Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından en iyi şekilde değerlendirilerek yapılması gereken düzenleme ve katkıların sürekli olarak güncellenmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan düzenlemelerde üniversite yöneticilerine de önemli görevler düştüğünü ifade etti.

"BUGÜN DÜNYADA EN GÜVENLİ YERLERDEN BİRİ KKTC'DİR"

KKTC’nin egemenliğine, devletin kurum ve kuruluşlarına sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugünlerde, Koronavirüs nedeniyle ‘güvenli ada’ algısı önemlidir. Bugün dünyada en güvenli yerlerden biri KKTC’dir” dedi.

Duyarlılık ve kararlılık sayesinde, salgın döneminin hükümet ve halkımız tarafından çok iyi yönetildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, ülkenin mevcut güvenli ortamının değerlendirilerek ülkeye daha fazla öğrenci çekilmesi gerektiğine inanç belirtti.

Herhangi bir turiste kıyasla bir öğrencinin ülkeye gelmesinin karantina mevzuatı göz önünde bulundurulduğunda çok daha kolay olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, an itibarı ile Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek olan öğrencilerin yarısının daha ülkeye gelmediğini, KKTC ekonomisi adına bu durumu düzeltmek gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin özelliklerine, sağlık alanındaki başarılarına, sağlık altyapısına ve marka değerine bakıldığında bu durumun yüksek öğretim öğrencisi ve turistlere güven vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizin bu güzelliklerini vurgulamak lazım” dedi.

Doğal güzellikleriyle önemli bir bölge olan Lefke yöresinin, bugün Lefke Avrupa Üniversitesi’yle de adını duyurduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına öncülük eden üniversitenin yönetim ve öğrencilerini kutlayarak bu başarı öyküsünün devam etmesini diledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de yaptığı konuşmada, bölgenin lokomotifi durumundaki LAÜ’nün önemine vurgulayarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmişte LAÜ’ye ve yüksek öğretime gösterdiği değerin Cumhurbaşkanlığı döneminde de devam edeceğine inanç belirtti.