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Ersin Tatar: “Burada hak sahibi olanlar gelip iade alabilirler”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kapalı Maraş’ta yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’a seslenerek, “Buradaki mal ve mülk sahipleri buraya gelip bunları iade alabilirler” dedi.

15 Kasım 2020 Pazar 18:04
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Ersin Tatar: “Burada hak sahibi olanlar gelip iade alabilirler”

KKTC’nin 37. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Maraş’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada bir açıklama yaptı.

Yaşanan gelişmelerden dolayı çok memnun olduğunun altını çizen Tatar, Maraş’ın açılmasının Mağusa için çok önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve Maraş’ta mal ve mülk sahibi olan kişilere de çağrıda bulunan Tatar, “Buradaki mal ve mülk sahipleri buraya gelip bunları iade alabilirler. Bizim yolumuz barış ve huzur yoludur” ifadelerini kullandı.

Tatar, şunları kaydetti:

“Sayın Erdoğan’a bugün bizlerin daveti üzerine KKTC’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Bugün KKTC’nin ilanının 37’nci yıldönümünü kutluyoruz.

Kendi devletiyle Doğu Akdeniz’de bu güzel adada güvenli barış ve huzur içinde yaşıyoruz.

Yıllardır uluslararası görüşmelerde güney ile bir anlaşmaya varamadık.

Kıbrıs Türkü halen izolasyon ve kısıtlamalar altında... Türkiye’nin önemli desteğiyle kendisini geliştirmektedir.

Bu akşam bundan sonra acil durum hastane açılışına gidiyoruz

2 ayda bitirilen hastaneye hizmete giriyor...

Maraş da bildiğiniz gibi 46 yıldır kapalı...

Maraş’ın büyük bir bölümü zaten açık.

46 yıldır muhafaza edilen bu güzel bölge artık açılmaya hazır.

Güney’deki komşularla güven yaratıcı önlemler anlamında karşılıklı olarak görüşmelerde direkt uçuşlar Kıbrıslı Türklere verilsin şeklindeki öneriler reddedildi.

Maraş’ın açılması eski sakinlerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarına kavuşmaları insan haklarının bir gereği diye düşündük.

Bunları kendi içimizde görüşüp Türkiye’den destek aldıktan sonra bu adımı attık, insanlık için attık...

Gerçekten çok mutluyuz çünkü burada 46 yıldır bir hayalet şehir var.

Gelişen ve büyüyen Mağusa için geliştirmek doğru adımdır.

Güney’e çağrımdır; buradaki mal ve mülk sahipleri buraya gelip bunları iade alabilirler.

Bizim yolumuz barış ve huzur yoludur.”

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

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