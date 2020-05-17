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Ersin Tatar: "Ciğerlerimiz yandı çok üzgünüz"

Başbakan Ersin Tatar Tepebaşı'nda meydana gelen yangın ile ilgili mesaj yayınladı

17 Mayıs 2020 Pazar 23:43
503 Okunma
Ersin Tatar: "Ciğerlerimiz yandı çok üzgünüz"

Başbakan Ersin Tatar Tepebaşı'nda meydana gelen yangın ile ilgili mesaj yayınladı

Tatar şunları aktardı:

"CİĞERLERİMİZ YANDI...ÇOK ÜZGÜNÜZ...YANGINLARA MÜDAHALE KABİLİYETİMİZİ ARTIRACAK KARARLAR ALACAĞIZ: Tepebaşı köyümüz yakınlarında başlayarak Kalkanlı köyümüze, ODTÜ KKTC kampüsü yakınlarına kadar uzanan büyük yangın çok yoğun çalışmalar sayesinde önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bazı yerlerde devam eden parlamalar dolayısı ile çalışmalar sabaha dek aralıksız sürdürülecektir. Sabah saatlerinden itibaren ise yeni bir durum değerlendirmesi yapılarak gereken adımlar ivedilikle atılacaktır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi görev başındadır. Hükümetimiz, yangın helikopteri temini dahil alınması gereken tüm kararları alarak yangınlara müdahale kabiliyetimizi artırma konusunu gündemine almıştır. Yangının söndürülmesi çalışmalarımıza katkı sağlayan halkımıza, askerlerimize, itfaiye ve polisimize, yerel yönetimlerimize, sivil savunma ekiplerimize, belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza, KKTC Orman Dairesi ve personeline, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’ne,Anavatan Türkiye Hükümeti’ne, büyük duyarlılık gösteren medyamıza ve Rum Yönetimi’ne teşekkür ediyorum. İnşallah bu son olur. Herkesten rica ediyorum; Lütfen çevre temizliğine önem verelim. Yangın riskini artırıcı davranışlardan kaçınalım... "

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dervis 2020-05-18 01:00:14

baskalari sondurdu biz seyrettik. gelmeselerdi karpaza kadar yanardi. devlet iddiasinda olan derdi ki, yarin oturup kendi ucagimizi, helikopterimizi almak icin girisim yapacagiz. yangin riski olan zamanlarda havadan tum ormanlarimizi kontrol edecegiz. siz ne yapiyorsunuz, yangin cikinca guneyden gelen yardim teklifini kabul etmek icin askerden onat bekliyorsunuz. isgartalar..

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Yiğit 2020-05-18 01:08:46

Bu kaçıncı yangın ???
Kabiliyetiniz kaçıncı yangında artacak ???

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