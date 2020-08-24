Ersin Tatar, CNN Türk'e konuştu

Başbakan Ersin Tatar, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervinin Akdeniz’deki etkisi ile ilgili değerlendirmelerini CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Tatar'ın açıklamalarından satır başları;

“Akdeniz’de var olduğunu bütün dünya biliyor, önemli olan bunlara sahip çıkabilmektir. Türkiye ile birlikte yaptığımız mücadelede sahip çıkıyoruz hakkımızı istiyoruz. Öyle bir durum oldu ki hukuk güçlünün yanındadır. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Doğu Akdeniz’de bu zenginliklerin paylaşımında Akdeniz’e en uzun sahil şerifi olan Türkiye’dir. Kıbrıs’a baktığımızda KKTC’nin sahil şeridi Güney Kıbrıs’a göre daha fazladır. İster tanısınlar ister tanımasınlar, bizim hakkımız nereden doğuyor KKTC öncelikle bir devlettir bizim de uluslararası anlaşma yapma hakkımız vardır biz de bu anlaşmalarımızı Türkiye ile yapıyoruz. Bu bölgede harita bambaşka bir şekil almıştır, Libya anlaşması ile Rum-Yunan ikilisinin haritasını darmadağın etmiştir. Doğu Akdeniz bizlerin bir egemenlik alanı, Türkiye’nin bir gölü olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü olması daha da güçlenecek olması bütün bu dengelerin değişmesinde fevkalade bir rol oynamaktadır.”

KAPALI MARAŞ

"Dünyanın en güzel sahil şeridinin olduğu, 1974’ten önce çok önemli yerlerin bulunduğu turistik bir merkezdir. Maraş’ın iadesi söz konusu bile olamaz.

Böyle önemli bir adımı Türkiye’ye danışmadan yapmayız, her türlü buranın gelişmesi ve kalkınması için Türkiye kendine düşen her şeyi yapmıştır böyle bir adımı Türkiye’ye sormadan yapmayız. 46 yıl sonra oranın KKTC ekonomisine ve turizmine kazandırılması KKTC hükümetinin menfaatinedir."