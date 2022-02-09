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Ersin Tatar: “Çok üzgünüm”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sevilen iş insanı Halil Falyalı’nın kalleşçe bir saldırı sonrasında öldürülmesiyle ilgili çok üzgün olduğunu kaydederek, sorumluların bir an önce bulunması temennisinde bulundu.

09 Şubat 2022 Çarşamba 11:07
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Ersin Tatar: “Çok üzgünüm”
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Kıbrıs Postası'nda Gökhan Altıner'in Sabah Postası'na çevrim içi (online) katılan Tatar, olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sahil Güvenlik ile yaptığı görüşmede, kendisine, saldırı olayını gerçekleştirenlerin deniz yoluyla kaçmasının "denizin çok dalgalı olduğu için" mümkün olmadığı bilgisi verildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gözaltına alınan zanlının da, "olay sırasında kullanılan aracın ya sahibi ya da arabayı kiralayan kişi" olduğunu söyledi.

"HALİL FALYALI ÇOK DEĞERLİ BİR KARDEŞİMİZDİ"

Tatar, programda şunları söyledi:

"Bu yaptığım konuşma resmi bir açıklama değildir. Çok üzgünüm, dün akşam saatlerinde öğrendikten sonra Kolordu Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Genel Müdürlüğü ile görüştüm. Teşkilatlarımız koordine içinde araştırıp en kısa zamanda bu işin sorunlarını bulmaları en büyük temennimizdir.

 Bu cinayet hepimizi derinden sarstı. Ailesine, eşine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Polis Genel Müdürlüğü ile temaslarımı sürdürüyorum. İlerleyen saatlerde olay hakkında Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama olur. 

Kolordu Komutanlığı’nın ve Polis Genel Müdürlüğü’nün en kısa sürede netice vereceğine inanıyorum. 

Sahil Güvenlik ile de iletişime geçtim dün akşam, zanlıların deniz yoluyla kaçması olası yollardan biri değildir. Denizin çok dalgalı olduğu bilgisi geldi.   

Halil Falyalı çok değerli bir kardeşimizdi. Yapmamız gereken takip yapmak ve en kısa sürede kamu oyunu da bu konuyla ilgili bilgilendirmektir. 

Sabah yapılan tutuklamadaki kişi saldırıda kullanılan aracın ya sahibi ya da arabayı kiralayan kişidir. O bakalım ne ifade verecek, cinayetle ne ilgisi vardır ya da yoktur, bunu göreceğiz."

Son Güncelleme: 09.02.2022 12:16
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