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Ersin Tatar, Cuma günü ant içecek

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, 23 Ekim Cuma günü Meclis’te ant içecek.

21 Ekim 2020 Çarşamba 11:54
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Ersin Tatar, Cuma günü ant içecek

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar’ın ant içeceği Meclis Genel Kurulu’nun törensel toplantısı saat 15.00’te başlayacak.

Ant içme töreni, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek.

Meclis açıklamasında, törene ilişkin fotoğraf ve video kayıtlarının Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu kanalıyla, olabilecek en hızlı şekilde kamuoyuna ve basın kuruluşlarına servis edileceği; törenin ayrıca Bayrak Radyo Televizyonu ve Cumhuriyet Meclisi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

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