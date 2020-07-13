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Ersin Tatar: “Cumhuriyet Meclisi’ndeki çağrıya kulak verilmeli”

Başbakan, Rum Yönetimi’ni seyahatlerini engellemekten vazgeçmeye, AB’yi Yeşil Hat Tüzüğü konusundaki girişimleri hızlandırmaya çağırdı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:07
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Ersin Tatar: “Cumhuriyet Meclisi’ndeki çağrıya kulak verilmeli”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Rum Yönetimi’ni yabancıların iki taraf arasındaki seyahatlerini engellemekten vazgeçmeye, Avrupa Birliği’ni Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili girişimlerini hızlandırmaya çağırdı.

Tatar, “Yeşil Hat Tüzüğü’nün tek yanlı değiştirilmesi mümkün değilken Rum Yönetimi kendince bazı şeyler ileri sürerek yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelliyor. Bu doğru bir davranış değildir” dedi.

Başbakan Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nin ortak bir deklarasyonla, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamaya son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yaptığını kaydederek, buna kulak verilmesini istedi.

Tatar, “Bir an önce yabancıların iki taraf arasındaki seyahatlerini engellemekten vazgeçmelidir” ifadelerine yer verdi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, Rum Yönetimi’nin Covid-19’u ileri sürerek iki taraf arasındaki seyahati engellemesinin doğru olmadığını belirtti

“Güney Kıbrıs, KKTC ile kıyas yapılamayacak kadar vakası olan bazı ülkelerle karşılıklı seyahatler gerçekleştiriyor” diyen Tatar, şunları kaydetti:

“Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmesinden rahatsızlık duyduğu bir gerçektir.

Nitekim Covid-19 öncesinde bu rahatsızlık pek çok kez Rum basınında yer almış, Rum Yönetimi’nin tedbirler düşündüğü ifade edilmişti

Şimdi anlaşılıyor ki Rum tarafı bizim ekonomimize zarar vermek için bazı oyunlar çeviriyor.

Rum Yönetimi Yeşil Hat Tüzüğü’nün tek yanlı olarak değiştirilmesi mümkün değilken kendince bazı şeyler ileri sürerek yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelliyor.

Bu doğru bir davranış değildir.

Avrupa Birliği derhal Yeşil Hat Tüzüğü’nün gereğinin yerine getirilmesi için girişimlerine hız vermeli ve Rumların bu adımını durdurmalıdır.

Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin oy birliği ile yaptığı çağrıya kulak vermeli ve bir an önce yabancıların iki taraf arasındaki seyahatlerini engellemekten vazgeçmelidir.

Çok iyi biliniyor ki, şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kıyas kabul etmeyecek derecede vaka olan bazı ülkelerle Güney Kıbrıs arasında karşılıklı seyahatler gerçekleşmektedir.

Hal böyleyken, Rum Yönetimi’nin Covid-19’u ileri sürerek iki taraf arasındaki seyahati engellemesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır.”

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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