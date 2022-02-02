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Ersin Tatar'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığı PCR test sonucunun “pozitif” olduğunu açıkladı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:55
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Ersin Tatar'dan açıklama
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Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya paylaşımında, “Burun tıkanıklığı, akıntısı ve de nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığım PCR test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum” dedi. 

Genel durumum iyi olduğunu ve kendini izole ettiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Her zaman belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarımızca açıklanan tedbirlere harfiyen riayet ederek aşımızı olalım. Birlik ve dayanışma içerisinde bu salgını en kısa süre içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır. Geçmiş olsun dileklerini gönderen ve iletmekte olan değerli halkıma teşekkür ediyorum.”

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