Ersin Tatar'dan Mustafa Akıncı'ya tepki

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, TV GÜNEŞ’te gündemle ilgili soruları yanıtladı. Seçimle ilgili yoğun çalıştıklarını ifade ederek “11 Ekim tarihini, tabanımızın gücüne ve inancına güvenerek ben önermiştim. Kuruluş yıldönümümüzde sandığa gidiyoruz. Partililerimizin, Halkımız oyunu kullanması için büyük bir görevdir. Ülkede bir değişim için vatandaşlarımdan oy bekliyorum” dedi.

Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Akıncı’nın Türkiye ile ilgili son açıklamalarından çok üzüldüğünü, bu sözlerin hem kendisini hem de Kıbrıs Türk Halkını rencide ettiğini belirten Tatar, “Bir Cumhurbaşkanı seçim uğruna, yeniden seçilme uğruna Türkiye beni tehdit etti diyor. İşi bu noktaya getirdiyse, bambaşka yerlere gidiyor. Bir Cumhurbaşkanı, böyle konuşmamalı. Türkiye ile ilgili bu gibi iddialar çok yanlış ve çok üzücü… Türkiye Halkına yansıması da çok kötü oluyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye ile ilgili son açıklamalarıyla seçimi kendi propagandasına uygun başka boyutlara çekmeye çalıştığını söyleyen Tatar, böylesi iddialarda bulunmanın doğru olmadığını belirtti.

Tatar, “Sayın Akıncı’nın sözleri, hiçbir fayda sağlamamıştır. Meseleyi başka yerlere taşıyarak başka boyut getirmiştir. Akıncı Tehdit edildiğini söylüyor. Bu seçimden öte bir şeydir” diye ekledi.

AB fonlarından faydalanarak ülkede propaganda yapıldığını unutmadıklarını belirten Tatar, devletin yasalarına aykırı davrananların olduğunu ifade etti.

Vatandaşın takdir ettiği Maraş açılımının bazı kesimleri rahatsız ettiğini vurgulayan Tatar, Maraş’la ilgili fırsatın kaçırılmaması gereken bir durum olduğunu söyledi.

Tatar, “ Başbakan olarak herkesten onay almamı gerektiren Bir durum yok. Benim tasarrufum. Tarihi fırsattı. Karşı aldık” dedi.

UBP Cumhurbaşkanı Adayı olarak, Kampanya boyunca kendisine desteği esirgemeyen partililere ve vatandaşlara teşekkür eden Tatar, “Temsil ettiğimiz değerleri, devletimizin çıkarlarını savunuyoruz. Türkiye’nin de yardımı ile BM parametrelerinin değişmesi için girişimde bulunacağız. Onurlu, başı dik refah içinde bir Kıbrıs Türk Halkı istiyoruz. Zoru günler aştık, gelecekte de aşacağız. Ersin Tatar doğru karar. Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.