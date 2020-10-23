Ersin Tatar: "Egemen eşitlik temelindeki müzakere sürecine destekleri için Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fuat Oktay’ı yemin töreninde görmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte müşterek davanın yürütülmesinde çok emek harcadıklarını ve Türkiye'nin her zaman her alanda yanlarında olduğunu söyledi.

"DEMOKRASİ VE SİYASİ İRADE SANDIĞA YANSIDI"

Demokrasi ve siyasi iradenin sandığa yansıdığını ifade eden Tatar, Kıbrıs görüşmelerinde de Türkiye ile birlikte çalışacaklarını, Anavatan ile birlikte ortak çıkarlar konusunda uyumlu bir çalışmayla önemli adımlar atacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması, Rum tarafının da yaptığı yanlışları dünyaya göstermek için çalışacaklarını ifade eden Tatar, Türkiye'nin önerdiği 5'li görüşme sürecinin ileriye taşınmasını da önemsediklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, ilk resmi temasın Ankara'ya olacağını ifade ederek, "Biz her zaman Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi güçlendirdik, yeni dönemde de buna devam edeceğiz" dedi.

"YENİ BİR GELECEK..."

Arzusunun, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğinin ileriye taşınması olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının davasının müşterek bir dava olduğunu kaydetti ve Onurlu bir gelecek için artık yeter dediklerini kaydetti.

Maraş açılımının doğru bir karar olduğunu, ekonomik olarak, ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını işaret eden Tatar, bunun BM kararlarına ters düşmediğini, çünkü hak sahiplerine verileceğini ve bunun KKTC yönetiminde verileceğini kaydetti.

Tatar, Covid sürecinin de en iyi şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, katkılara teşekkür etti.