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Ersin Tatar, Elizabeth Spehar’ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar’ı kabul edecek.

04 Aralık 2020 Cuma 10:45
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Ersin Tatar, Elizabeth Spehar’ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Danışman Vekili ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı kabul edecek.

Görüşme saat 11.30’da gerçekleşecek.

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