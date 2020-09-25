Ersin Tatar: “Güzel bir destekle seçimi kazanacağıma inanıyorum”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, bugün İskele’de temaslarda bulundu.

Tatar, bu çerçevede ilk olarak açık pazara gitti, hem alışveriş yaptı, hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Ersin Tatar, vatandaşlarla konuşurken, “bölgemizde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri Türkiye ile çok yakın işbirliği içinde iyi değerlendirmeliyiz. Eski, basma kalıp sözlerle, denenmiş ve başarısız olunmuş görüşme süreçlerine tekrar girerek bu halka yarar sağlayamayız. Biz de çözüm isteriz ama egemenliğimizi, güvenliğimizi kimseye teslim edemeyiz” dedi.

Tatar “yeni geleceğimiz iki egemen devletli bir Kıbrıs’tır. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Kıbrıs Türk Halkı için doğru olan da mümkün olan budur. Olacak olan budur” diye konuştu.

“Türkiye ile 2019 ve 2020 yılları için imzalandıkları İktisadi ve Mali İşbirliği protokolleri ile ülkeye 3 milyar kaynak girmesini sağladıklarını, bu protokollerle alt yapıdaki eksiklikleri gidermeyi, kamuyu verimli hale getirmeyi ve ekonomide üretime dayalı bir atılım sürecini başlatmayı hedeflediklerini ancak Mart ayında başlayan salgının bunu önemli ölçüde etkilediğini” ifade eden Başbakan Tatar şöyle konuştu:

“Salgınla ilgili dünyada yaşananlara bakıldığında bizim durumumuz çok iyidir. Gereken önlemleri aldık ve almaya da devam edeceğiz. Kimse moralini bozmasın. Salgın geçecek ve biz ülkemizi kalkındırma çabalarına devam edeceğiz. Sağlık yapımız eskisinden güçlü olacak. Ekonomimiz eskisinden daha güçlü olacak. Yeter ki biz çalışalım , üretelim ve Türkiye ile aramızı açmaya çalışanlara, yanlış yapanlara fırsat vermeyelim.”