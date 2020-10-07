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Ersin Tatar: "HP'nin hükümetten çekilmesi ülke yararı açısından doğru değil"

Başbakan Ersin Tatar, HP’nin hükümetten çekilme kararının ardından açıklama yaparak, “Halkımıza hayırlı omasını dilerim” dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:33
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Ersin Tatar: "HP'nin hükümetten çekilmesi ülke yararı açısından doğru değil"

Başbakan Ersin Tatar, HP’nin hükümetten çekilme kararının ardından açıklama yaparak, “Halkımıza hayırlı omasını dilerim” dedi.

HP’nin bu kararına rağmen Anayasal sürecin işleyeceğini söyleyen Tatar, “Hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir. UBP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Herkes müsterih olsun Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimimizi yapacak ve yeni, parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“HP KARARI ÜLKE YARARINA DEĞİL”

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında diğer koalisyon seçeneklerini de erken seçimi de gündemine alacağını ve halk için en doğru kararı vereceğini dile getiren Tatar, “Halkın Partisi’nin insanımızın özlemle beklediği Türkiye’den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş’ın tarihi bir kararla ,Türkiye’nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir” dedi.

“ÖZERSAY’I ARADIM, DURUMU BİLDİRDİM”

Tatar şunları söyledi:

“Her iki konuda da ivedilik söz konusu olduğu için bugün Ankara’da gereken açıklamalar yapılmıştır. Bizzat ben Maraş’ın açılması kararımızı kesinleştirince Sayın Dışişleri Bakanımızı aradım ve kendisine durumu bildirdim. Konuşmam içinde de kendisine konuyla ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür ettim Hal böyleyken Sayın Bakan’ın devre dışı bırakıldıklarını iddia etmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Maraş bu ülkenin zenginliği, Maraş bu ülkenin vizyonu olacaktır, buna engel olacak her eylem halkımızın vicdanında sorgulanacaktır. Bizim beklentimiz bu meselenin milli bir mesele olarak görülmesidir. Bizim beklentimiz, hangi partiden olursaK olalım Perşembe günü Maraş’ta buluşmak ve birlikte Maraş’ta yürümektir. Tekrar vurguluyorum: UBP dün ve bugün olduğu gibi yarın da halkımıza hizmete devam edecek, uygulamaya koyacağı projelerle halkımızın refah seviyesini, yaşam kalitesini yukarı çekecektir.”

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