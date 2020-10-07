Ersin Tatar: "HP'nin hükümetten çekilmesi ülke yararı açısından doğru değil"

Başbakan Ersin Tatar, HP’nin hükümetten çekilme kararının ardından açıklama yaparak, “Halkımıza hayırlı omasını dilerim” dedi.

HP’nin bu kararına rağmen Anayasal sürecin işleyeceğini söyleyen Tatar, “Hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir. UBP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Herkes müsterih olsun Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimimizi yapacak ve yeni, parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“HP KARARI ÜLKE YARARINA DEĞİL”

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında diğer koalisyon seçeneklerini de erken seçimi de gündemine alacağını ve halk için en doğru kararı vereceğini dile getiren Tatar, “Halkın Partisi’nin insanımızın özlemle beklediği Türkiye’den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş’ın tarihi bir kararla ,Türkiye’nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir” dedi.

“ÖZERSAY’I ARADIM, DURUMU BİLDİRDİM”

Tatar şunları söyledi: