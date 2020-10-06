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Ersin Tatar: “Hükümet ortağım Maraş açılımını hep destekledi”

Başbakan Ersin Tatar, hükümet ortağının Maraş açılımını her zaman desteklediğini belirterek, “1 yıldır Maraş açılımı yapacağımızı söylüyorum” dedi. Hükümetin bozulma ihtimalini değerlendiren Tatar, "O iş seçimlerden sonraya kalır" diye konuştu.

06 Ekim 2020 Salı 22:30
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Ersin Tatar: “Hükümet ortağım Maraş açılımını hep destekledi”

Başbakan Ersin Tatar, Kanal T’de katıldığı Seçim Meydanı programında, Maraş’ın kıyı şeridinin Perşembe günü açılacak olması kararıyla ilgili gelen eleştirelere, “Bu konu Bakanlar Kurulu’nda defalarca konuşuldu” dedi.

Uluslararası hukuka ters düşen bir durumun olmadığını dile getiren Tatar, “Özel mülke girmek yok. Sahil, kamu alanları ve parklar gezilebilecek” diye konuştu.

Maraş’ın kıyı şeridinin açılması kararıyla ilgili Kudret Özersay’a bilgi verdiğini dile getiren Tatar, hükümet ortağı HP’nin açılımı hep desteklediğini dile getirdi.

Maraş açılımına yönelik 1 yıldır açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Tatar, Türkiye’nin seçimlere müdahalesi konusunun Maraş kararıyla yeniden gündeme gelmesine, “Bunun neresi müdahaledir?” diye sordu.

Türkiye’den 117 milyon TL kaynak sağlanması, su hattındaki boruların tamir edilmesi ve Maraş açılımı gibi kararların, halka yeni bir gelecek sunmak için olduğunu dile getiren Tatar, “Kendim için değil, halkım için yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar, HP'nin Maraş konusu nedeniyle hükümetten çekilme ihtimaline ilişkin ise, "Öyle bir durum olursa, seçimlerden sonraya kalır" dedi.

KIBRIS POSTASI / BURCU ECE YILMAZ

Son Güncelleme: 06.10.2020 22:43
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