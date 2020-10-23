Ersin Tatar ile Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim’de görüşecek

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk resmi ziyaretini Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Ziyarette, Tatar ile Erdoğan’ın; “Türkiye – KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler” konularında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.