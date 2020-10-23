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Ersin Tatar ile Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim’de görüşecek

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk resmi ziyaretini Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Ziyarette, Tatar ile Erdoğan’ın; “Türkiye – KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler” konularında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

23 Ekim 2020 Cuma 16:29
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Ersin Tatar ile Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim’de görüşecek

KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurtdışı ziyaretini 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye’ye gerçekleştiriyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde; “Türkiye – KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler” konularında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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