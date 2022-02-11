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Ersin Tatar'ın testleri negatife döndü

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı: “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki gün üst üste yaptırdığı Covid-19 test sonucu negatif”

11 Şubat 2022 Cuma 18:34
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Ersin Tatar'ın testleri negatife döndü
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı: “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki gün üst üste yaptırdığı Covid-19 test sonucu negatif” açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta yaptırdığı PCR testi sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kendini izole etmişti. Cumhurbaşkanı Tatar, hatırlatma dozları dâhil, aşılarını tamamlamış olmasından dolayı bu süreci rahat bir şekilde geçirmiş ve ardından yapılan PCR testi sonucunun yine pozitif çıkması nedeniyle kendini izole etmeye devam etmişti.
Hafif belirtilerle geçen bu sürecin sonunda son iki gündür yaptırdığı test sonuçları negatif olarak çıkmıştır.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu süreçte her zaman yanında olup desteğini esirgemeyen halkımıza, dünyanın her yerinden kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan vatandaşlara ve düzenli bir şekilde kontrollerini yapan sağlık çalışanlarına, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sunmuştur.
Bu vesileyle de aşı olmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi KKTC’de de Covid-19’a yönelik tedbirlerin gevşetilmeye başlanmış olduğuna dikkat çekerek özellikle kapalı ortamların sürekli havalandırılmasını ve kişisel tedbirlerin elden bırakılmamasını yinelemiştir.”

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