Ersin Tatar'ın yardım teklifi yanıtsız kaldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e Limasol’da çıkan yangına müdahale için yaptığı teklif karşılıksız kaldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün Rum Lider Anastasiadis’i telefonla arayarak "İnsani konular en büyük hassasiyetimizdir, bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmaz, Güney komşumuz dilerse yardıma hazırız" şeklinde kendisine açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve yangına müdahale için yardım teklifinde bulunmuştu.

Tatar’a teşekkür ederek yapılan teklifi değerlendireceklerini belirten Anastasiadis, Güney Kıbrıs’taki yangının devam etmesine rağmen yardım teklifine olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi.

Yaşanan böylesi bir trajik olay karşısında Güney Kıbrıs’ın bakış açısı ve Rum Liderin tutumu ‘yangın gibi olayların siyasi üstü olaylardır’ diyen çok sayıda insanın tepkisine neden oldu.