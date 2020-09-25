Ersin Tatar: “İskele bölgesi, ülke tarımı için ayrı bir potansiyele sahip”

Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Binboğa Harup İşletmelerini ziyaretinde tarımda üretimin önemine vurgu yaptı.

Harupun Kıbrıs’ın simge ürünlerinden biri olduğuna işaret eden Tatar, İskele Bölgesi’nin ülke tarımı içinde ayrı bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Harupun ve çekirdeğinin Avrupa’da çok değerli bir ürün olarak nitelendirildiğine dikkati çeken Tatar, “Yeni gelecekte, üreticimizin önünü açacak yeni siyaseti hayata geçirmek durumundayız. Ürünlerimizi yurtdışına daha çok ihraç edecek bir anlayışı ortaya koyarak, hem üretim kalitesini artırmak hem de ihracat potansiyelini uluslarası pazarda geliştirmek adına Cumhurbaşkanlığı’na da önemli görev düşmektedir. Sadece müzakere ile bir görev yürütülmez. Bu yüzden ekonomik atılım da kaçınılmaz diyoruz” şeklinde konuştu

Başbakan Tatar, İskele Boğaz’da K-PET Akaryakıt Dolum Tesisleri ile Altınbaş Tesisleri’nde incelemeler yaptı.