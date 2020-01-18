Ersin Tatar: "Kazanacağız"

Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Parti Meclisi'nin oy birliği kararı ile Ersin Tatar oldu. Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Ersin Tatar, açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Beni bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Hepinizin mücadelesi bizim için çok önemli. Son yıllarda önemli gelişmeler vardır. Böyle bir kararın üretilmesi ve kazanılması için en güçlü aday olarak benim uygun görülmem beni mutlu etti. Bu seçimi kazanmak en büyük beklentimizdir. Kuzey Kıbrıs’ı temsil etmek için aday olduk. Birlikte çalışıp en iyi oyla bu seçimi alacağız.

Federal çerçevede bazı makamlar kilitlenip kalmıştır. Yeni fikirler üretilememiştir. Mavi vatanın bize verdiği sorumluluk ve KKTC’nin daha emin ellerde olması için çalışabilecek kişilerin başta olması önemlidir.

Hep birlikte çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanlığı makamı bütün halkın makamıdır. Bütün halkın beklentilerini yerine getirebilecek yeni bir anlayış gerekir. Türkiye ile daha iyi ilişkiler ve dünya devletleriyle iyi ilişkiler yaratmak amacındayız. Bu bizi daha da güçlendirecektir."