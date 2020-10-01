Ersin Tatar: "Meclise yeni yasama döneminde önemli görevler düşüyor"

Başbakan Tatar, 2020-2021 asama yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Öncelikle Meclis yeni yasama dönemine girerken yapılacak çalışmaların halkımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz herkesin malumudur. Bütün dünyada etkili olan salgın sağlık açısından olduğu kadar ekonomimiz üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Dolayısıyla gerek hükümetlerimizin gerekse Meclisimizin üzerine önümüzdeki birkaç yıl için çok önemli görevler düşmektedir. Ben birlik içinde olduğumuz Anavatan Türkiye ile kardeşçe samimi etkin ve verimli işbirliğimizi sürdürebildiğimiz sürece yaşadığımız sorunları aşacağımızdan eminim. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yasama döneminin halkımıza, ülkemize, Devletimize hayırlı olmasını diler, tüm milletvekillerimize başarılar dilerim.”